Il "Beccaria" di Mondovì protagonista della "Notte del liceo classico"

Arte, musica, teatro e buon cibo: quattro pilastri ereditati dalla cultura classica, che verranno proposti venerdì 5 maggio dalle 18 in poi da alunni e docenti del Liceo Classico “Vasco-Beccaria-Govone” nei locali della Scuola, in piazza IV Novembre.

Si tratta della IX Edizione della “Notte dei Licei Classici”, evento nazionale a cui il nostro Istituto partecipa da diversi anni: è una preziosa occasione per dimostrare la grande coesione dei “compagni di studio” di tutte le classi e contagiare con l’entusiasmo per la cultura tutti coloro che saranno protagonisti a diverso titolo, attori e/o spettatori.

I diversi momenti di spettacolo e intrattenimento saranno alternati alle visite guidate dei nostri locali storici (Biblioteca, Laboratori, ecc…) e da un momento conviviale, l’immancabile gustatio, quest’anno organizzato per la prima volta in collaborazione con il vicino Istituto Alberghiero “G.Giolitti”: un altro esempio di concreta sinergia tra scuole limitrofe, un altro modo per coniugare concretamente l’ideale classico di humanitas.