Il concorso di chitarra "Ansaldi" incanta Pamparato

Primi momenti apprezzatissimi del 47° concorso Nazionale di chitarra “sac. M.° Giovanni Ansaldi”.

Il concerto di apertura ha entusiasmato i concorrenti ed i Commissari. Il solista Nicolas Falabella è stato apprezzato particolarmente per la capacità tecnica ed interpretativa di difficilissimo programma, mentre il duo chitarra-flauto, Roxana Morcosanu e Madalina Smocov ha affascinato per la scioltezza e precisione. Cst. A (fno a 14 anni): Alberto Maset di Sacile (Pordenone).Per la cat. “B”, dai 15 a 18 anni, ha vinto il primo premio (scultura lignea dell’artista Andreino Giaccone e Borsa di studio del Lions Club di Mondovì)Gabriele Lattazzi di Taranto. Cat C (oltre 18 anni)Sebastiano Costantini, lombardo, che avendo vinto lo scorso anno la cat. B, h dovuto concorrere con iscritti di età superiore. Per la categoria “Musica d’assieme”: 1° premio al duo Valisena di Padova e PUTZOLU Raffaele sardo. Primo premio musica d’assieme giovanile: Marlon Adriano e Luca Benvegnù di Alba. Categoria Giovani concertisti: Davide Masi, di Gessate (Milano), cui è stato pure assegnato il Trofeo Ansaldi per la interpretazione, premio che in precedenza era stato solamente assegnato ad altri 5 concorrenti, tra cui il prof. Enea Leone, docente del giovane premiato.

Il Sindaco di Pampararto, il dott. Franco Borgna, in precedenza aveva rivolto il saluto ufficiale, consegnando ai Commissari un artistico attesto, realizzato su bozzetto della pittrice Paola Meineri Gazzola , corredato da poesia in piemontese della poetessa Marita Bellino. È stato pure sottolineato un recente premio, la “Chitarra d’oro”, a livello nazionale, assegnato di recente al coordinatore Romolo Garavagno, per la lunga organizzazione della manifestazione.