Al Rondò dei Talenti un incontro per scoprire il Kamishibai, antica narrazione per immagini

La cooperativa sociale Emmanuele propone, all’interno del bando “Spazi bianchi” finanziato dalla Fondazione CRC, un laboratorio gratuito per bambini di età 6/10 anni che si terrà Domenica 7 maggio alle ore 16 nel Rondò dei Talenti, in via Luigi Gallo 1 a Cuneo.

Il Kamishibai (kami/carta e shibai/teatro) è una forma antichissima di narrazione per immagini nata in Giappone: attraverso un piccolo teatro artigianale, il narratore fa scorrere delle tavole di carta che rappresentano una storia. Il laboratorio avrà una durata di 2 ore e sarà condotto da Carola Cismondi, educatrice della cooperativa Emmanuele che ha competenze teatrali e circensi.

Durante questo primo incontro, la conduttrice presenterà ai bambini partecipanti lo strumento del kamishibai tramite la lettura di una storia, per poi accompagnare i bambini, nel corso dell'intero laboratorio, a costruire e esprimere la propria storia personale creata da ognuno di essi. La storia avrà come tema le emozioni e i bambini, dopo la lettura, saranno guidati a riflettere su come le emozioni ci aiutano a comprendere meglio alcuni aspetti di noi, come ad esempio i talenti che possediamo e le attività che ci fanno stare bene. Saranno poi i bambini stessi, tramite alcuni stimoli guida, a disegnare e raccontare tramite le tavole del kamishibai la loro storia personale legata alle emozioni e ai talenti di ognuno.

Il laboratorio è gratuito, ma è necessaria l’iscrizione andando su www.rondodeitalenti.it

Per informazioni contattare Carola al cell. 327 927 8405 – carola.cismondi@emmanuele-onlus.org