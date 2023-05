A Rifreddo la grande festa dei donatori di sangue del Gasm non è stata fermata dalla pioggia

La pioggia incessante di ieri, lunedì 1° maggio, non ha fermato la festa dei donatori di sangue del Gasm (Gruppo donatori autonomi sangue Mombracco) che si è tenuta a Rifreddo.

Qui, tutto era pronto per accogliere le centinaia di donatori che, se non fosse stato per il maltempo, avrebbero sfilato tra le vie del paese della valle Po, sulle note musicali della Banda di Revello, per poi ritrovarsi in piazza della Vittoria dove si sarebbe dovuta tenere la cerimonia di premiazione dei donatori benemeriti.

Fortunatamente, date le previsioni di pioggia, era stato previsto il cosiddetto «piano B» con lo spostamento della festa nel salone parrocchiale.

Qui i 130 donatori sono stati premiati dal presidente del Gasm Giuseppe Audisio, alla presenza delle autorità tra cui il consigliere regionale Paolo Demarchi, il sindaco di Rifreddo Cesare Cavallo, assieme ad alcuni sindaci, assessori e consiglieri provenienti dai Comuni del saluzzese.

Presente anche il comandante della stazione dei Carabinieri di Revello, Patrizio Sau.

Prima dei riconoscimenti ai donatori benemeriti, il presidente del Gasm, Giuseppe Audisio ha ringraziato i 2500 soci per il bene che fanno nei confronti del prossimo specificando che: “anche se siamo nell’era dei social, per coinvolgere le persone e far capire l’importanza della donazione è sempre necessario il contatto umano.

Per questo motivo – continua Audisio - i nostri 46 membri del direttivo lavorano direttamente sul territorio. L’importanza è proprio quella di avere degli associati che credono fortemente nella donazione di sangue.

Questi, essendo in contatto direttamente con le persone, le sanno coinvolgere facendo loro capire che con una donazione si può salvare una vita e contemporaneamente mantenere la propria salute sotto controllo.

La nostra associazione – conclude Audisio – collabora con molti ospedali tra cui quelli di Pinerolo, Ceva e Bra, oltre a Saluzzo, Savigliano, Fossano, Cuneo e alla Banca del Sangue che ha sede nell’Ospedale Molinette di Torino”.

Dopo la consegna dei riconoscimenti, i donatori hanno partecipato alla messa celebrata, nella chiesa parrocchiale di Rifreddo, dal parroco don Angelo Vincenti.

Il pranzo conviviale dei donatori Gasm, ha visto la partecipazione di più di 650 commensali, ospitati nella grande struttura del Palatorre di Torre San Giorgio.

La festa si è conclusa all’insegna dell’amicizia con il tradizionale taglio di un’enorme torta.

Ecco i 130 donatori che hanno ricevuto i riconoscimenti, in base al numero di donazioni effettuate.

Tra questi il presidente Gasm Giuseppe Audisio, con 152 donazioni, e Sergio Conte, con 130, hanno ricevuto una targa ricordo per il numero più elevato di donazioni effettuate nell'ambito dell'associazione. I due uomini, avendo superato il limite di età di 70 anni, non potranno più donare il sangue.

Croce d'oro (100 donazioni): Croce Sabina, Garzino Mauro, Raber Adelki.

Terza medaglia d'oro (80 donazioni): Barra Mirella, Lomello Enrico.

Seconda medaglia d’oro (60 donazioni): Battisti Carla, Bori Enrico, Franco Sergio, Lantermino Mario, Mairone Maria Grazia, Pagge Bruno, Risso Morgan.

Prima medaglia d’oro: (35 donazioni): Allio Maurizio, Angaramo Livio, Arnaudo Giovanni, Audisio Davide, Audisio Giorgio, Barbero Mauro, Barbero Vincenzo, Berardo Fabio, Camosso Gianfranco, Crosetti Mirella, Ferrando Andrea, Gianbonino Giuliana, Lammardo Fabrizio, Lorenzati Gerry, Miretti Massimo, Miretti Roberto, Moine Pieraldo, Paschetta Gianni, Peirone Mario, Pennicino Valter.

Medaglia d’argento: (18 donazioni): Allasia Fabrizio, Bertone Davide, Biglione Pier Paolo, Bono Rinaldo, Chessa Maria Gonara, Damiano Tiziano, Dedominici Germano, Devalle Andrea, Devalle Giancarla, Durando Antonella, Lindo Rosario Salvatore, Maero Marco, Malvezzi Nadia, Mamino Cristian, Marchisio Paolo, Marengo Simona, Matteoda Alessio, Maurino Enzo, Miretti Paolo, Miretti Pierina, Mussetto Luca, Rivoira Marco, Scotta Marco, Sola Valter, Vanzetti Marco, Vassallo Massimo, Vottero Livio.

Medaglia di bronzo (12 donazioni): Abrate Giorgia, Allio Daniela, Appendino Alessandro, Barra Anna, Bonelli Oreste, Borgognone Caterina, Burdese Roberto, Caporgno Maria, Chiabrando Davide, Cismondi Luca, Concordano Marco, Delfiore Laura, Franco Giuseppe, Gioannini Luciana, Gullino Enrico, Luciano Lia, Marchisio Sebastiano, Millone Manuela, Nurcis Giuliano, Pautassi Nicolò, Pennicino Mirella, Perotto Luca, Picco Ivana Rosa, Piumatti Massimo, Rivoira Massimo, Rossetto Valeria, Torchiani Fabrizio, Turina Ennio, Zanini Paolo Luigi.

Diploma di benemerenza (6 donazioni): Abello Fabrizio, Agù Giovanni Battista, Aimar Paolo, Allione Laura, Ambrassa Simone, Barbero Laura, Barbero Luigi, Barra Alberto, Bertorello Nicolò, Bertorello Simona, Bano Marco, Bertea Paolo, Bolla Andrea, Bono Matteo, Cammareri Giuseppe, Caporgno Monica, Carrieri Eleonora, Forestello Giorgia, Gentile Valentina, Ghigo Erika, Gonella Cristian, Grosso Roberto, Lal Devi, Malan Franca, Marengo Fiorella, Miretti Romina, Mondino Claudio, Morone Elisa, Muller Branca Lore, Olivero Marco, Peirone Marco, Peirone Sandro, Piumatti Moraldo, Quaglia Eleonora, Raso Dario, Rinaudo Marco, Rizzi Matteo, Robasto Bruno, Ruatta Marco, Spanu Davide.

Le prossime donazioni si potranno effettuare nei seguenti paesi, sempre nella fascia oraria che va dalle 8,30 alle 11,30.

Revello: nell’ex cinema, da qualche mese nuova sede del Gasm, nei giorni: 14 maggio, 8 luglio,16 luglio, 24 settembre,11, 12 e 19 novembre.

Torre San Giorgio: nella struttura di piazza Cavero 2, l’11 giugno e il 3 dicembre.

Villanova Solaro: nelle scuole elementari, il 15 ottobre.

Moretta: nella struttura di vicolo Parrocchiale 1, il 3 settembre.