L’Anioc della Granda in trasferta ad Alessandria per il convivio provinciale

La manifestazione ha avuto inizio con il ritrovo a metà mattinata nella città di Tortona, dove c’è stato il saluto del sindaco Federico Chiodi. Quindi il trasferimento all’auditorium del centro “Mater Dei” per un convegno sugli Ordini Cavallereschi, tenuto dal viceprefetto di Alessandria, cavaliere Paolo Giuseppe Alfredo Ponta e dal commendatore Antonio Brunetti, doppia medaglia d’oro di vittima del terrorismo, Consigliere nazionale dell’Associazione Nastro Azzurro e già maresciallo alle dipendenze del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa.

Al termine, gli insigniti hanno raggiunto in corteo la Basilica Santuario Madonna della Guardia, per partecipare alla Santa Messa presieduta da monsignor Guido Marini, vescovo di Tortona e concelebrata dal cavaliere don Augusto Pietro Piccoli, cappellano provinciale della Polizia di Stato per Alessandria e Asti, nonché cappellano regionale dell’Anioc.