L'ATL del cuneese è alla ricerca di personale

L'ATL di Cuneo cerca personale. È online un avviso di selezione pubblica per la formazione di una graduatoria per la futura assunzione di un addetto/a junior alla gestione di uffici turistici IAT con il/la quale poter stipulare, in caso di future necessità, un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato part time.

Le sedi operative in cui si potrà svolgere in modo preponderante la prestazione oggetto della procedura di selezione sono ubicate nell’area delle Valli Monregalesi, Tanaro e del Cebano.

Per informazioni ed iscrizioni collegarsi al link: https://www.visitcuneese.it/societa-trasparente/concorsi