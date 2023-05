Lutto a Moretta per la morte di Giulio Banchio, dirigente in pensione impegnato nel volontariato

Lutto a Moretta per la morte di Giulio Banchio, 80 anni. Era papà di Sergio, sindaco di Moretta dal 2014 al 2019.

Lo ricorda l’attuale sindaco Giovanni Gatti: “Era un uomo molto stimato che ha lavorato come bancario in ruoli dirigenziali, e come volontario ha sempre seguito tutta la parte amministrativa, contabile e gestionale del santuario di Moretta”.

Grazie alla sua grande vocazione nel campo del volontariato era presidente dell’associazione morettese costituita in memoria della ragioniera Maria Mina, che ogni anno elargisce le borse di studio destinate agli studenti morettesi meritevoli delle scuole superiori.

Lascia la moglie Germana Cortassa, il figlio Sergio con Simona, Cristina con Pier Alfio e gli adorati nipoti Carlotta, Filippo e Chiara.

Il rosario sarà recitato stasera, martedì 2 maggio, alle 20.30 nella parrocchia di Moretta dove domani, mercoledì 3 maggio, alle 10.30, avranno luogo i funerali.

La famiglia desidera ringraziare tutto il personale sanitario e le persone che lo hanno assistito.