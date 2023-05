Racconigi, diritto di prelazione da parte del Comune su Villa Cayre

Il comune di Racconigi ha scelto di esercitare il diritto di prelazione sul complesso immobiliare vincolato “Villa Cayre”,di località Cayre. Il bene nel suo complesso è composto dal palazzo storico realizzato nel ‘700, già residenza del pittore Giuseppe A. Levis, con un’area di pertinenza di circa 6000 mq; dalla ex serra/deposito; dall’abitazione secondaria del fabbricato.

Una scelta non condivisa da tutto il consiglio comunale, deliberata con il voto contrario dell’opposizione, sulla quale è opportuno fare un po’ di storia lasciando parlare i numeri.

Con delibera di giunta del 12 febbraio 2002 veniva affidato all’architetto Perrone l’incarico per la redazione di una perizia di stima dell’immobile Villa Cayre, di proprietà comunale grazie al lascito testamentario del pittore Giuseppe Levis. Un anno dopo, l’architetto Perrone presentò il risultato del suo lavoro, che stimava il più probabile prezzo di vendita dell’immobile nella somma complessiva di 85mila euro.

Si andò quindi a gara pubblica di vendita, in seguito alla quale, con delibera di giunta del 19 luglio 2006 (sindaco Adriano Tosello e assessore alla finanze Valerio Oderda) venne autorizzata la firma sull’atto notarile di alienazione a favore di un’agenzia immobiliare di Manta, che si aggiudicò la Villa e tutte le sue pertinenze per un totale di 100.270,00 €.

Prima di incorrere in un successivo fallimento, l’agenzia immobiliare realizzò sul complesso, a sue spese, importanti opere di risanamento del tetto e di migliorie su alcune parti interne, per un importo totale di lavori che l’ufficio tecnico comunale oggi stima in 230/280 mila euro complessivi.

Una rivalutazione dell’immobile confermata anche dalla perizia del Tribunale di Cuneo a firma del geometra Manuela Borello, realizzata a fine 2017, che andava a ridefinire il valore di Villa Cayre e relative pertinenze in un totale di euro 856.100,00.

Con quel valore di stima il Tribunale di Cuneo ha indetto aste pubbliche, molte andate deserte, fino all’aggiudicazione del 13 gennaio 2023 a favore di privati per un cifra di soli € 46.800 per l’intero complesso immobiliare.

“A questo punto - sottolinea l’attuale sindaco Valerio Oderda - ci è parso evidente che esercitare il diritto di prelazione a favore del comune di Racconigi, come previsto dalla legge, sarebbe stato doppiamente vantaggioso: la città sarebbe rientrata in possesso con soli 47mila euro di un bene (nel frattempo risanato, almeno in parte) che era stato pochi anni prima venduto per 100mila euro”.

Un saldo positivo netto per le casse comunali (pur senza voler considerare, per precauzione e considerando le numerose aste andate deserte, la stima del tribunale di Cuneo di 856mila euro), di almeno 53 mila euro ai quali si aggiungono lavori per altri circa 250 mila euro, che portano il totale ad almeno 300 mila euro di guadagno sull’intera operazione di vendita e riacquisto.

“Se un’operazione di questo genere l’avesse realizzata un imprenditore privato, staremmo tutti qui a congratularci con lui per la sua lungimiranza, e forse, in fondo, anche un po’ ad invidiarlo. - commenta il sindaco - Non si riesce allora a capire perché, seppur vada a vantaggio di tutti i cittadini, qualcuno sembra non riuscire a vederne la così evidente convenienza economica. Forse che a Racconigi la matematica non sia uguale per tutti?”.