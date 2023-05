Un mese di eventi al museo diocesano di Cuneo

Domenica 14 maggio la Festa della Mamma si festeggia in compagnia! Una giornata intera fatta di incontri, laboratori, giochi e tanto altro, pensato per bambine e bambini da 0 a 6 anni, le loro famiglie e i futuri genitori. A partire dalle 10, il Parco della Resistenza si anima con musica, danza, lettura, cultura e creatività.

Fino alle ore 18 si susseguiranno numerose attività per i più piccoli e non solo: per i grandi sono previsti incontri e attività di formazione con le realtà del territorio.

Il Museo diocesano sarà presente con "Il museo nella valigia", realizzato con contributo di Fondazione CRC. Saranno proposti due momenti di gioco-laboratorio per famiglie con bambini 0-6 anni, per presentare i nuovi percorsi di visita in autonomia che saranno presto disponibili in Museo.

> 14 maggio 2023 | ore 11.00: PICCOLI PELLEGRINI AL MUSEO

Il Museo Diocesano riserva avventure e sorprese anche per i piccolissimi di età compresa tra 0 e 3 anni. Suoni, storie e giochi accompagneranno grandi e piccini in un laboratorio con racconti, attività sensoriali e creative. A cura di Carmen Agricola di “Baba”

> 14 maggio 2023 | ore 16.00: IN VIAGGIO CON IL PELLEGRINO

Un viaggio alla scoperta della storia dei pellegrinaggi per famiglie con bambini di 4 - 6 anni. Martino il pellegrino accompagnerà grandi e piccini in un laboratorio con storie, giochi e attività creative. A cura di Lucia Polano di “La Scatola Gialla”.

CUNEO MEDIEVALE nelle opere del museo | venerdì 19 maggio, ore 16.00 > PRENOTAZIONI ATTIVE A BREVE SUL SITO DI FONDAZIONE CRC

Una visita guidata tematica vi porterà alla scoperta delle tracce della Cuneo Medievale nelle collezioni del Museo: dipinti, mappe, plastici vi racconteranno le vicende della città scomparsa che giace sotto i nostri piedi e rivive nei nomi delle vie e dei quartieri. L'evento è realizzato in collaborazione con la mostra Cuneo Medievale allestita all'interno dello Spazio Innovazione della Fondazione CRC, in Via Roma 17.

GIORNATE DI VALORIZZAZIONE del Patrimonio culturale ecclesiastico

Dal 13 al 21 maggio si svolgerà l’edizione 2023 delle Giornate di valorizzazione del patrimonio culturale ecclesiastico "Oltre lo scivolo. Beni culturali ecclesiastici: dall’accessibilità all’inclusione".

Temi dell'edizione 2023 sono l’accessibilità, l’inclusione e la partecipazione. I beni culturali ecclesiastici come opportunità per costruire (o ricostruire) comunità territoriali inclusive.

Le giornate sono promosse dall'Ufficio Nazionale per i beni culturali ecclesiastici e l'edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana insieme a AMEI - Associazione dei musei ecclesiastici italiani, AAE - Associazione degli archivisti ecclesiastici e ABEI - Associazione dei bibliotecari ecclesiastici italiani e con il patrocinio di ICOM Italia (International Council of Museums), di ANAI- Associazione Nazionale Archivistica Italiana e di AIB - Associazione Italiana Biblioteche.

Le iniziative organizzate in tutta Italia sono raccolte sul sito: beweb.chiesacattolica.it

Oltre alle varie iniziative tematiche proposte dal museo, sarà possibile accedere alle collezioni al prezzo simbolico di 1€ nelle giornate di 12 - 13 - 14 - 19 - 20 - 21 maggio, secondo i consueti orari di apertura.