Walter Zino eletto nuovo segretario provinciale della sezione Chimici dell'Ugl

Walter Zino è stato eletto Segretario Provinciale UGL Chimici di Cuneo. Il V Congresso Provinciale ha scelto all’unanimità e per acclamazione la sua nuova giuda, affidando l’importante ruolo a Zino che ricopre già da tempo anche la carica di Segretario Regionale del Piemonte.



“Sempre Un passo Avanti”, questo lo slogan del Congresso al termine del quale Zino ha tenuto a ringraziare tutti coloro che in questi anni si sono impegnati per le istanze dei lavoratori facendo crescere la stima e l’interesse nei confronti del sindacato.



“Sono onorato di questa mia elezione – ha sottolineato il neo Segretario dei Chimici di Cuneo Zino – arrivata per acclamazione e rappresenterà uno stimolo in più per proseguire con il gruppo dirigente nel nostro impegno sindacale sempre al passo con i cambiamenti nel mondo del lavoro, sostenendo concretamente anche la crescita delle donne. Porterò avanti le idee innovative del nostro sindacato avvalendomi dei miei validi collaboratori e di tutti coloro che vorranno portare un contributo”.



Il Congresso ha inoltre individuato in Michela Cerreddu del Coordinamento Donna UGL Chimici e in Cristian Collino della Segreteria Provinciale, i due esponenti locali che parteciperanno all’assise per l’elezione del Segretario Generale della Federazione dei Chimici a Roma.