Calcio, serie D: nella penultima giornata della stagione regolare il Bra domina la capolista Sestri Levante

Nella penultima giornata di ritorno della stagione regolare, domenica pomeriggio all'Attilio Bravi, i giallorossi del Bra hanno inflitto un 4-3 alla capolista (e neo-promossa in C) Sestri Levante. Nonostante le tante defezioni in organico, i ragazzi di mister Roberto Floris hanno buttato il cuore oltre l'ostacolo e si sono messi in tasca 3 punti d'oro, senza arrendersi ai repentini cambi di risultato durante i 96 minuti di gioco. Prima del match, il "pasillo de honor" del Bra al Sestri Levante e la consegna della targa a Roberto Floris, da parte vertici societari giallorossi, per il raggiungimento dei play-off.

Andiamo in cronaca. Bra (in divisa bianca con inserti giallorossi) costretto a fare a meno di Bongiovanni, Marchetti, Pavesi e Pautassi; in compenso, ritorna titolare Quitadamo e per la panchina riecco Balzo (il centrale difensivo è out dal novembre 2021). Sestri Levante che veste il tradizionale rossoblù.

I genovesi colpiscono la traversa al 4', con il colpo di testa di Oliana (da azione di calcio d'angolo).

Si giunge al 20' e il Bra trova l'1-0: Thomas Gerbino scarica un destro preciso e potente, dal limite dell'area. Addirittura 2-0 Bra, al 34': azione dirompente di Luca Marchisone che penetra in area da sinistra, sfera sul destro e rasoterra sul primo palo che beffa Pucci. Prima dell'intervallo, Casagrande (in spaccata al 40') firma il 2-1 per i "corsari".

Il Sestri Levante acciuffa il 2-2 al 16' st, con Forte che trova il pertugio giusto per colpire. Simone Menabò fa la voce grossa e al 21' firma il 3-2: cross basso, dalla sinistra, con Gregori e deviazione sotto porta del numero 9 giallorosso. Il match prosegue molto equilibrato, ma al 42' Marquez realizza il calcio di rigore (3-3) assegnato per un fallo di mano di Daqoune. L'ultimo episodio chiave sopraggiunge al 45': atterramento di Derrick, nell'area rossoblù ed è penalty. Dagli 11 metri, "cucchiaio" di bomber Menabò e definitivo 4-3! Quota 16 gol in campionato, per Menabò. Nei 6 minuti di recupero concessi, Cirrincione colpisce un palo.

Bra 3° in classifica (71 punti), a +3 sul Vado (4° con 68) e a -2 dal 2° posto occupato dalla Sanremese (73).