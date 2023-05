Bra, ignoti abbattono sbarra del passaggio a livello di viale Industria. Polizia Locale sul posto

Un curioso incidente ha da poco interessato la linea ferroviaria della Sfm4 Torino-Alba, nel tratto che incrocia viale Industria a Bra.

Erano circa le 19 di oggi, martedì 2 maggio, quando ignoti, probabilmente per una manovra errata compiuta col proprio veicolo, hanno abbattuto la sbarra del passaggio a livello posta a protezione dell’attraversamento, per poi allontanarsi senza denunciare l’accaduto.

Il malfunzionamento è stato però immediatamente rilevato dai sistemi di Rete Ferroviaria Italiana, che, tramite il personale in servizio presso la stazione di Bra e la Polizia Ferroviaria, hanno allertato la Polizia Locale di Bra, ora impegnata con due pattuglie per sorvegliare a vista il passaggio a livello – e quello collegato di strada Ca’ del Bosco, anch’esso non più operativo – in attesa che il personale Rfi arrivi sul posto per riparare il dispositivo.