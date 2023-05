Ceva, circolava da anni con un veicolo in fermo amministrativo: sanzionato

Proseguono i controlli sul territorio da parte del Comando di Polizia Locale di Ceva che, nell’ambito di determinati servizi, al fine di rafforzare le attività di prevenzione e contrasto alle violazioni alle norme del codice della strada, hanno eseguito numerosi controlli stradali sulle varie direttrici principali nonché nei punti sensibili maggiormente segnalati.

Le attività hanno permesso di fermare una persona che circolava da alcuni anni con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo fiscale.

Come sentenziato dalla Corte di Cassazione, che rimanda all’articolo 214 del codice della strada, chi circola abusivamente con un veicolo sottoposto a fermo o consente che altri vi circolino abusivamente, è punito con una sanzione amministrativa che oscilla tra 1.984 e 7.937 euro.

“Va posta la massima attenzione su questa direttiva ministeriale, - ha dichiarato il Comandante, dott. Giovanni Suria - che ha un impatto rilevante in termini di sanzione e di sicurezza per chi circola. Si tratta di una normativa ministeriale applicata a veicoli sottoposti a un fermo per evidenti debiti nei confronti dei soggetti pubblici”.

L’ intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale continuerà regolarmente nelle prossime settimane svolgendo pattugliamenti giornalieri, in diversi orari, per continuare ad aumentare il livello di prevenzione e sicurezza percepito dai cittadini.