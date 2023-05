Nasce Voys, la start up innovativa che crea un network personale e naturale fra le persone

Immagina di trovarti in una nuova città, per studio, lavoro, esigenze familiari e di non avere nessun contatto in loco, un isolamento che spesso evoca ricordi spiacevoli. E immagina che altre persone, nella stessa città, si trovino nella tua stessa situazione…

Oggi, semplicemente scaricando una app, senza sfruttare siti di incontri, senza doversi per forza iscrivere ad improbabili corsi per socializzare, è possibile creare un proprio network di persone che abbiano i tuoi stessi interessi, aspettative, desideri.

Voys nasce proprio per dare a tutto ciò una risposta efficace: trovare nell’immediato chi ti sta vicino, e farti trovare a tua volta. Insomma, scoprire chi ti sta intorno, ma proprio vicino fisicamente, durante la permanenza in luoghi comuni. Basta attivare l’app e lei lavora per te, condivide il tuo “biglietto da visita”, i tuoi contatti e i tuoi profili social.

L’importante è che il contatto avvenga entro un massimo di 15 metri – perché la brutta esperienza del Covid ci ha allontanato fisicamente e occorre rimediare – affinché in modo naturale, grazie alla creazione istantanea di un match ottimale e personalizzato, potrai fare nuove conoscenze. Starà poi a te scegliere chi selezionare, con la certezza che anche queste persone sono alla ricerca di un network, per condividere esperienze, business, simpatia.

Ma come è strutturata quest’app? Voys opera mettendo in sinergia 3 tecnologie fondamentali: Wi-Fi, Bluetooth e GPS. Naturalmente con il massimo rispetto di privacy e sicurezza poiché l’app è stata sottoposta ad un rigoroso controllo etico e legale, superando i test di sicurezza.

L’idea nasce dalla genialità di tre saviglianesi ed un braidese, che da qualche anno riflettevano sulla necessità di riportare le persone ad un sano scambio di vita, lavoro, esperienze. E, grazie anche alla fruttuosa partecipazione in Fondazione DIG di Cherasco, il quartetto ha raggiunto finalmente quest’anno il risultato finale ottimale della start up, ed ha inizia ad investire nel progetto.

Scambiarsi i contatti non è mai stato così facile!

