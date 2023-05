Al Teatro Politeama di Bra c'è "A Cappella Day", spettacolo dalle mille sfaccettature

Per un evento che vedrà in campo tre attori utile occasione di sane sinergie, Liceo Giolitti-Gandino, Fondazione Fossano Musica (con il suo festival VOCALMENTE) ed AIDO Gruppo Comunale di Bra: uno spettacolo dove con l'uso esclusivo della voce si darà vita ad un percorso musicale dalle "mille e più" note che non mancheranno d'incantare il pubblico presente.

Ciliegina della torta i Rebel Bit, noto gruppo vocale cuneese, per la prima volta nel prestigioso Politeama grazie alla volontà dell'Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule che con la collaborazione del CSV di Cuneo ha fortemente voluto metter in scena un piacevole momento 100% di musica vocale, un'occasione unica, come si dice, da "star a bocca aperta".