Barolo, al WiMU appuntamento con "VinoVinoVino"

Domenica 7 maggio alle 11 al WiMu di Barolo l’appuntamento è con VinoVinoVino!, visita guidata a tema in cui l’esperienza del percorso museale – allestito lungo i 5 piani del castello comunale Falletti – si arricchisce di approfondimenti relativi al costume, alle curiosità, agli aneddoti e agli atteggiamenti che le varie civiltà hanno avuto nei confronti del vino e del suo consumo.

Un’attività speciale, proposta dalla Barolo&Castles Foundation, per raccontare al pubblico una storia, quella del vino, ma anche tante storie: degli uomini, della terra, del lavoro e della cultura, di chi per secoli e secoli ha lavorato per produrre vino, lo ha apprezzato, raccontato, celebrato. Perché il vino non si è mai limitato a essere “qualcosa da bere”, ma a partire dal mito e fino alla quotidianità è sempre stato un prodotto magicamente e indissolubilmente legato alla civiltà dell’uomo.

Costo della visita guidata 5 euro, oltre il biglietto d’ingresso secondo la categoria di appartenenza.

Prenotazioni obbligatorie entro le ore 18.00 di sabato 6 maggio.