Busca, a Casa Francotto la mostra "Espressioni d'arte"

Uno straordinario gruppo di artisti in esposizione per un nuovo grande evento curato da Fernanda Prudenzano (Art en Ciel).

La mostra "Libere espressioni d'Arte" sarà visitabile dal 6 al 28 Maggio a Casa Francotto, spazio espositivo della città, Il vernissage è previsto nella giornata di aabato 6 Maggio alle ore 17,30, con apertura alle visite dal venerdì alla domenica dalle ore 15,30 alle 19,00.

Con questo speciale evento, si è pensato di regalare grande libertà ed originalità espressiva agli artisti scelti ad esporre in questa elegante e prestigiosa location.

Saranno presenti alla mostra gli artisti Marica Servolo, Marco Alimone, Gianni Armando Luciana Audisio, Maria Cavallo, Grazia Capellani, Aldo Cortella, Walter Chiardola, Elena Gallarate, Egidio Giubergia, Eva Grande, Mariarosa Palma, Rosanna Pellegrino, Ornella Pozzetti, Fernanda Prudenzano, Michelina Serale, Fulvio Sclavo.

Previsti numerosi ospipti d'eccezione: Graziano rey, Roberto Andreoli, Angelo Ponti, Gianfranco Galizio, Alberto Perini e Ada Perona.

Una grande occasione da non perdere per ammirare l’insieme di opere straordinarie in esposizione.

Come già per l’edizione del 2022, nei sabati di aperture, dalle ore 16,00 ci saranno le demo-performance gratuite di amici-artisti, grandi acquerellisti internazionali che daranno prova di grande maestria e generosità

Il calendario delle performance d'acquerello prevede per sabato 13 maggio alle 16 Luciana Audidio, Sabato 20 maggio alla stessa ora Roberto Andreoli e sabato 27 maggio ancora alle 16 si chiudera con Marica Servolo.