Cuneo torna 'città di montagna': presentata la prima (nuova) edizione del Cuneo Montagna Festival

Cuneo città 'di montagna', grazie al ritorno del Cuneo Montagna Festival: oggi (2 maggio) alle 17.30 in villa Tornaforte Aragno - in frazione Madonna dell'Olmo - è stata presentata la nuova prima edizione dell'evento, in arrivo dal 18 al 21 maggio, dal titolo 'Evoluzioni'.



All'incontro sono intervenuti la sindaca di Cuneo Patrizia Manassero, l'assessore alla Metro Montagna Sara Tomatis, il presidente della Fondazione CRC Ezio Raviola, l'assessore alla montagna della Provincia Silvano Dovetta, il presidente nazionale UNCEM Marco Bussone e il presidente UNCEM Piemonte Roberto Colombero. A moderare la direttrice artistica del Festival Silvia Bongiovanni; tra il pubblico, diversi consiglieri comunali della città, Luca Chiapella di Confcommercio e altre personalità del territorio.

Il festival torna, con una nuova partenza, per 'fare rete'

"Amministrare è complicato ma farlo 'in montagna' è complicatissimo - ha detto la sindaca di Cuneo in apertura dei lavori - ; l'intento di Cuneo come capoluogo non solo di provincia ma del territorio montano è quello di costruire un contesto di equilibrio tra le istanze della città e della montagna, una realtà delicata e degna di tutto il rispetto necessario".

"La materia necessita di un dibattito continuo, aperto e che ha già dimostrato elementi di novità - ha ripreso Manassero - . Per questo riproponiamo un festival che ha già avuto alcune partenze, cambiandogli nome ma senza interpretarlo come 'uno spot' quanto piuttosto come un fil rouge vero e proprio".

Particolarmente importante in questo senso l'introduzione della delega - a beneficio dell'assessora Tomatis - alla 'Metro Montagna': "Sono emozionata, si tratta di una bella avventura - ha detto - . Abbiamo cercato di recuperare il festival, che ha una storia importante, come primo e vero atto legato alla tematica della costruzione di un rapporto più stretto e profondo tra i territori che compongono la nostra provincia".

"Ringrazio chiunque abbia colto innanzitutto la nuova delega e me come assessore, ma soprattutto lo sforzo organizzativo dell'evento, in modo particolare la Fondazione CRC e Uncem - ha concluso Tomatis - : insieme, abbiamo creato un festival ricco, multidisciplinare e condiviso, in cui si parla in maniera concreta dei cambiamenti drastici che la nostra società ha affrontato in questi anni, e della necessità di cercare nuovi equilibri".

"Non si può ignorare il fatto che oltre il 60% dei comuni del cuneese è in montagna - ha aggiunto Raviola - , e certo non potevamo farlo noi come Fondazione. Il cambiamento a livello ambientale esiste, chiunque viva o abbia vissuto la montagna lo capisce senza problemi; abbiamo fatto male al nostro territorio e ognuno di noi, nel sui piccolo, deve rimediare".



"Credo un bel festival come questo sia un'ottima occasione, per i sindaci, per 'alzare l'asticella' - ha detto ancora Bussone - : quest'evento parla di 'politica' in senso stretto, cioè di come s'interagisce, si comprende e si interpretano i rapporti, all'interno di un dibattito a valenza non solo nazionale ma europea. Dobbiamo fare di più, e occasioni come questa sono un ottimo punto di partenza o ripartenza".

Da Cecilia Strada ai Marlene Kuntz: il programma

Durante la presentazione dell'evento è stato illustrato anche il calendario dell'evento, tutto incentrato su temi inderogabili come quello della sostenibilità ambientale.

Nella quattro giorni di attività verranno coinvolti diversi luoghi della città come il cinema Monviso, piazza Galimberti, il centro di documentazione, il palazzo della Provincia e - immancabilmente - la Casa del Fiume del Parco Fluviale Gesso e Stura. Cecilia Strada, Marco Revelli, Mario Tozzi, Denis Urubko, Javier Castillo, Carlin Petrini e i Marlene Kuntz alcuni dei nomi degli ospiti.

Qui sotto, scaricabile, l'intero programma in formato PDF.