Doppio appuntamento a Cuneo per la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa con i giornalisti Gad Lerner e David Puente

Doppio appuntamento a Cuneo per celebrare la Giornata Mondiale della Libertà di Stampa, istituita nel 1993 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nella data del 3 maggio.

La mattina è previsto un incontro con le scuole e la sera un convegno aperto a tutta la cittadinanza con i giornalisti Gad Lerner e David Puente.

Ad organizzare l'evento è l'associazione culturale Territori, con il patrocinio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

Incontro con gli studenti

La mattina di mercoledì 3 maggio l'incontro con gli studenti delle scuole superiori al cinema Monviso. Gad Lerner e David Puente dialogheranno con i ragazzi sui temi della libertà di stampa, informazione e disinfomazione, bufale e intelligenza artificiale. Modera l'incontro la giornalista Cristina Mazzariello, consigliera dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte.

Verranno anche premiati gli studenti vincitori del concorso “Vero, falso”, organizzato per promuovere una riflessione a scuola sul significato odierno e sull’importanza della libertà di stampa e libertà di opinione, con l’intenzione di sollecitare gli studenti ad essere critici rispetto a ciò che leggono, soprattutto sui social, e a confrontare le informazioni e le fonti d’emissioni delle stesse. Il problema della libertà di stampa è, infatti, strettamente connesso alla questione dell’alfabetizzazione ai mezzi di comunicazione che fa riferimento alla vulnerabilità dei cittadini rispetto a notizie false e alla disinformazione. La rapidità con cui oggi si trasmettono le informazioni va a discapito della capacità di riflessione e di approfondimento, rendendo spesso indistinguibile una notizia falsa da una vera.

“Quale libertà di stampa vogliamo davvero?”

Mercoledì 3 maggio alle 21 presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC (via Roma 15) si terrà l'incontro “Quale libertà di stampa vogliamo davvero?”, aperto a tutta la cittadinanza.

Stefano Tallia, Presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte dialogherà con Irene Bongiovanni, Presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport e i giornalisti Gad Lerner e David Puente.

L'incontro è gratuito e libero fino a esaurimento dei posti. Inizio ore 21 presso lo Spazio Incontri della Fondazione CRC in Via Roma a Cuneo Per prenotazioni posti info@associazioneterritori.it

Gad Lerner

Nato a Beirut da una famiglia ebraica, dopo aver lavorato al quotidiano “Lotta continua”, a “Il Lavoro di Genova” e a “Il manifesto”, dal 1983 è inviato politico del settimanale “L’Espresso”.

Dal 1993 al 1996 vicedirettore e, fino al 1998, corrispondente de La Stampa, è stato per alcuni mesi direttore del TG1 per la RAI (2000). Nel 2001 è passato all’emittente televisiva La 7, dove è rimasto fino al 2013 e dove ha condotto fino al 2012 il programma L’infedele e nel 2013 Zeta. Dal 2020 è una delle firme de Il Fatto Quotidiano.

Del 2014 è il programma di approfondimento Fischia il vento, in onda su Laeffe e Repubblica.it, del 2016 Islam, Italia, del 2017 sono Operai e Ricchi e poveri, del 2018 La difesa della razza e del 2019 L’approdo su RAI Tre.

Ha pubblicato alcuni saggi, tra i quali occorre citare: Operai (1987); Crociate. Il millennio dell’odio (2000); Tu sei un bastardo. Contro l’abuso d’identità (2005); Scintille. Una storia di anime vagabonde (2009); Concetta. Una storia operaia (2017); Noi, partigiani. Memoriale della Resistenza italiana (2020); L’infedele. Una storia di ribelli e padroni (Feltrinelli, 2020); con L. Gnocchi ha curato i volumi Noi partigiani. Memoriale della Resistenza italiana (2020) e Noi ragazzi della libertà. I partigiani raccontano (Feltrinelli 2021). Il suo ultimo libro si intitola Giornalisti da marciapiede (EGA-Edizioni Gruppo Abele, 2022).

David Puente

Vicedirettore e responsabile del settore fact-checking del quotidiano online Open, fondato da Enrico Mentana.

David Puente, smaschera bufale, disinformazione e truffe online sul suo blog personale, ha collaborato con i siti Bufale.net, Nextquotidiano, Giornalettismo, Rollingstone e Vice Italia ed è autore del libro “Il grande inganno di internet. False notizie e veri complotti. Come difendersi?”.