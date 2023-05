Pian Munè di Paesana: Barbaluc e Notturna al Bric Lombatera

Week end interessante e divertente quello del 6 e 7 maggio, che a Pian Munè di Paesana vede protagonisti la luna piena e i racconti di Barbaluc, il cantastorie occitano!

L’appuntamento con la Luna Piena è per sabato 6 maggio. Cena al Rifugio con introduzione alla serata

Dopo cena, passeggiata al Bric Lombatera, sito di incisioni rupestri e antico luogo di culto. Si camminerà con la luce del plenilunio per vivere una serata magica.

La camminata e la serata saranno guidate da Elisabetta, la guida naturalistica del Rifugio di Pian Munè.

Cena e Camminata, adulti 25 euro, bambini 15 euro

Domenica 7 maggio invece Ritorna il cantastorie occitano Barbaluc, che con la sua ghironda tornerà a raccontarci tante storie ricche di curiosità del passato.

In questo primo appuntamento sentiremo le storie del Carnevale di Montagna: come veniva vissuto nei tempi passati. Lo sapete che in Valle Po esisteva un antichissimo Carnevale di cui sono rimaste soltanto poche tracce? Scopriamolo insieme e ripercorriamo qualche mistero nella musica che è arrivata fino a noi!

Appuntamento nel Bosco della Trebulina con orario a scelta tra le 11, le 12.30 o le 14

Info e prenotazioni al numero 328 6925406 (anche via messaggio whatsapp)