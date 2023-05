Saluzzo “città svelata” con le visite guidate e le aperture diffuse

Start/storia e arte a Saluzzo, rassegna aperta dall mostra nazionale dell’Artigianato (appena conclusa) con numeri alti di presenze, prosegue all’insegna della città "museo a cielo aperto" con una iniziativa inedita.

Saluzzo è la “La città svelata" che sabato 6 e domenica 7 maggio apre le sue porte.

Accanto ai musei e chiese che fanno parte dei consueti circuiti di visita, saranno eccezionalmente accessibili con visita guidata, quattro siti normalmente non aperti al pubblico o poco conosciuti: il Giardino di Palazzo del Carretto, il Palazzo delle Arti Liberali, la Casa di Davide, Scuola di Alto Perfezionamento Musicale - Apm (ex Monastero dell’Annunziata).

“Per i saluzzesi si tratta di un vero e proprio viaggio da intraprendere sotto casa, mentre per chi ancora non conosce la città, penso sia il modo ideale per farlo. Per tutti, in ogni caso, l’ iniziativa rappresenta l' occasione irripetibile di esplorare qualcosa di unico” afferma l’assessore Andrea Momberto.

Gli orari: sabato 6 maggio dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura) e domenica 7 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura) Partenze ogni 30 minuti.

Per i quattro siti è stato ideato un biglietto cumulativo e il costo è lo stesso per chi vuole visitare tutti i luoghi o solo parte di essi: 8 euro a persona, 4 euro per bambini dai 5 ai 10 anni, tariffa famiglia a 20 euro a nucleo familiare (2 adulti e 2 bambini sotto i 10 anni).

Oltre ai quattro luoghi annunciati nella due giorni di “città svelata” si aprono le porte di molti siti e giardini della ex Capitale deel Marchesato, visitabili autonomamente ad ingresso libero.

Prenotazioni: il biglietto sarà acquistabile: alla Porta di Valle / Ufficio turistico di Piazza Buttini 1/A – Saluzzo, durante gli orari d'apertura (vedi sotto) nei giorni precedenti all'evento, fino a sabato 6 maggio alle 13 · all'Infopoint in Salita al Castello 28 nei giorni di sabato 6 maggio 14.30 - 18.00 e domenica 7 maggio dalle 9.30 alle 18.00 · Online al link www.insitetours.eu/la-citta-svelata-6-7-maggio-2023-start-saluzzo

Palazzo dei Marchesi del Carretto in via San Giovanni, di fronte al museo civico Casa Cavassa, fu costruito tra Cinque e Seicento su preesistenze medievali, ed è un prezioso testimone dell’epoca d’oro della nobiltà saluzzese. Di proprietà della famiglia Del Carretto, discendenti della famiglia marchionale saluzzese, non è normalmente aperta alle visite. Grazie alla disponibilità dei proprietari, i visitatori potranno visitare il parco del palazzo, in stile inglese, nel quale Marco di Saluzzo Paesana, dignitario del Regno d’Italia e bisnonno dell’attuale proprietario, amava intrattenersi con Giovanni Giolitti.

Palazzo delle Arti Liberali in salita al Castello, 28 ha ospitato fino a metà degli anni ‘70 il carcere giudiziario, che aveva anche una sezione femminile. L’edificio è detto delle “Arti liberali” perché sulla facciata attorno al 1520 vennero dipinte con la tecnica dell’affresco monocromo a “Grisaille” le allegorie che rappresentano: al primo piano Aritmetica, Geometria, Musica, Astronomia; al secondo piano si identificano invece Grammatica, Storia, Retorica e Dialettica. Inutilizzato da decenni, il vasto fabbricato è stato recentemente acquisito da un operatore privato. Saranno visitabili gli ambienti che costituivano il carcere: gli appartamenti del direttore e del comandante delle guardie, le celle e gli ambienti comuni, i magazzini, gli uffici e i cortili.

Casa della Chiesa o Casa di Davide, in via Valoria Inferiore, 37 e la cosiddetta Casa di Davide, un palazzo nobiliare risalente al XV-XVI secolo che ha ospitato fino ad alcuni anni orsono l’Istituto delle suore carmelitane, e che in passato costituì la dimora signorile dei Della Chiesa d’Isasca, una delle più importanti famiglie della nobiltà cittadina. L’edificio prende il nome con il quale è conosciuto dal soggetto degli affreschi dedicati alle storie del re biblico David fatti realizzare da Giorgio Della Chiesa al pittore fiammingo Hans Clemer, artista noto come “Maestro d’Elva”. Giorgio Della Chiesa, consigliere marchionale nel 1464 (anno in cui sposò la figlia di Galeazzo Cavassa, Maria, legandosi così ad un’altra delle famiglie più illustri di Saluzzo) fu poi vicario generale di Ludovico II dal 1478 ed acquistò l’edificio il 26 settembre 1491 abitandovi fino alla morte, avvenuta nel 1515. Sarà visitabile parte del cantiere che sta interessando l’edificio, in particolare si potranno ammirare in corso d’opera i lavori che stanno riportando alla luce manufatti decorativi fino ad ora sconosciuti.

Scuola di Alto Perfezionamento Musicale (APM) - Monastero dell’Annunziata, in via dell’Annunziata. La Scuola APM è ospitata all’interno dell’antico Monastero dell’Annunziata, nel cuore del centro storico di Saluzzo. Fondato nel 1445, ospitò le monache domenicane, quindi dal 1592 le Cistercensi. Il complesso venne ampliato nel 1618 e successivamente nella seconda metà del 1700. Dopo la soppressione degli ordini religiosi nel 1798, l’edificio venne concesso in parte come abitazione della Comunità delle Rosine, in parte come sede dell’orfanotrofio femminile (Opera delle orfane), affidato in seguito alle Suore di San Vincenzo. La Scuola nasce nel 1986 su progetto pilota dell’Unione Europea, con l’obiettivo di realizzare un’offerta formativa strumentale di alto livello e di accompagnare nel mondo del lavoro le professioni artistico-musicali.

Docenti e collaboratori della Scuola accompagneranno il pubblico a scoprire i diversi ambienti e le attività che in essi si svolgono quotidianamente.

Oltre alle quattro location descritte sono visitabili in autonomia (ingresso libero gratuito) altri affascinanti siti di Saluzzo : Le mostre a il Quartiere nella ex Caserma Musso, l' Ex Asilo di San Martino, il cortile, il Palazzo comunale ( via Macallè) e la Sacrestia di Sant'Ignazio, il Giardino di Casa Garnero in via Pusterla, il giardino dei capperi “saluzzesi” , il Chiostro di San Bernardino, la Sacrestia della Cattedrale Palazzo dei Vescovi , i Giardini dell'Annunziata (con visita guidata del dott. Aldo Molinengo).

E ancora, musei aperti in tutta la città (ingresso libero, gratuito): Casa Cavassa, la Castiglia, Antico Palazzo Comunale, Casa Pellico, Fondi Storici.

Oltre a Villa Belvedere Radicati con ingresso ridotto di 3 euro (pagabile direttamente in loco).