Saluzzo: i numeri dell'85esima mostra nazionale dell'artigianto

Il primo seme di Start è già fiorito, con 8000 presenze all’edizione 2023 della Mostra Nazionale dell'Artigianato tra i Musei saluzzesi, il Quartiere e gli spazi Off. Protagonisti giovani e famiglie, un'idea ben precisa del futuro dell'artigianato e la bellezza della

città di Saluzzo!



La ricerca dell’essenziale è stata la miccia che ha portato alla nascita dell’edizione 2023 di Start. Un’idea semplice e potente: mettere al centro il senso del proprio mestiere o del proprio gesto artistico.



La prima tappa del lungo viaggio di START si è conclusa lunedì Primo Maggio. Due weekend dedicati all’Artigianato, due spazi accoglienti in cui gli operatori del settore hanno messo in mostra le proprie creazioni e un Palazzo riaperto per l’occasione come luogo di incontro e confronto, vendita e sperimentazione. In un edificio che un tempo ospitava la formazione di giovani aspiranti artigiani e artisti (molti dei protagonisti di Start lo avevano frequentato), un allestimento curato e una grande agorà centrale hanno dato luce e respiro a oggetti d’artigianato e conferenze per addentrarsi nel settore, a concerti, laboratori e performance partecipate.



Palazzo Saluzzo di Monterosso, ex Istituto d’Arte, ha illuminato l’essenza degli artigiani: provare a cambiare il mondo nei piccoli gesti con acquisti consapevoli e mirati, dall’abbigliamento alle materie prime per l’arredamento, il desiderio di fare rete in un mondo interconnesso sulle lunghe distanze ma spesso sfilacciato nell’agire quotidiano, l’importanza di essere attori protagonisti nella direzione artistica della Rassegna stessa, perché soltanto in questo modo sarà in grado di intercettare e comunicare al pubblico dell’artigianato.



Tra tavole rotonde e pranzi collettivi, raffinate creazioni in feltro, giardini realizzati in loco e persino opere d’arte da costruire insieme, Start ha tradotto la parola “essenziale” in un grande luogo di condivisione. Fare ogni giorno ciò che si ama, condividere il percorso con i colleghi e gli organizzatori di eventi dedicati, mettere la passione al servizio del talento porta frutti.