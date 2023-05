Saluzzo, "Sovversive" incanta il pubblico, con "Dosaggio ormonale" si chiuderà la rassegna

Ha registrato quasi il tutto esaurito lo spettacolo “Le donne baciano meglio”, andato in scena lo scorso venerdì 28 aprile al Magda Olivero di Saluzzo.

Un monologo comico e serrato dell'attrice Barbara Moselli che, dietro il bancone di un bar, trascinando chi l'ascolta a bocca aperta, racconta la sua metamorfosi personale e l'accettazione della sua omosessualità, dopo anni di vita eterosessuale.

Il pubblico l'ha applaudita per la dirompente bravura e per il coraggioso “coming out” e lei ha ricambiato i saluzzesi per il calore e l’accoglienza, complimentandosi per la rassegna "Sovversive", che ha ospitato il suo spettacolo.

Sul palcoscenico è poi intervenuta la consulente sessuale Isabella Bodino, che ha parlato di sessualità e, in termini incoraggianti, di menopausa, argomento del prossimo laboratorio al via il 13 maggio e dell’ultimo appuntamento della rassegna con lo spettacolo “Dosaggio ormonale” con Giuditta Cambieri.

LO SPETTACOLO

Travolta da una tempesta ormonale, Giuditta si ritrova a navigare in un mare di “sudarelle” tra verità più o meno scomode venute a galla durante quella perturbazione.

Pezzi di cuore tagliuzzato, ricordi di speranze naufragate, parole che era meglio non sentire e altre che sarebbe stato meglio dire, immagini uscite da scene di vita vissuta e di vita sopravvissuta.

L’ormone, si sa, è come un coreografo impazzito; ti fa saltellare un po’ qua e un po’ là. Così in un percorso di riflessioni drammaticamente comiche e non solo, ci si ritrova a fare il punto sull’ essere donne, in un mondo fatto a misura di maschio. Ma non tutte le perturbazioni vengono per nuocere. Alcune portano cicloni altre portano via il ciclo.

Ecco davanti a loro la gloriosa strada della tanto temuta e agognata menopausa... “attempate ora....resistenti da sempre”.

Giuditta Cambieri, romana, è un’artista eclettica con una formazione che passa dalla danza al canto e alla recitazione. Lo spettacolo in calendario godrà di questa sua completezza trattandosi di un testo musical teatrale. Da alcuni anni Giuditta è impegnata a creare spettacoli teatrali inclusivi con interpretazioni in LIS (linguaggio dei segni).

A seguire intervento di Bruna Dalmasso, naturopata erborista collaboratrice dell’erboristeria saluzzese Erbamica di Kati Manna.

Lo spettacolo andrà in scena domenica 7 maggio alle 16 Villa Belvedere Radicati di Saluzzo (via San Bernardino). Ingresso gratuito, per prenotazioni Whatsapp 351/9038507.

La rassegna "Sovversive", ideata da Anna Chiara Busso di (Acb Eventi e della Compagnia PrimoAtto), affronta con più linguaggi, temi legati al mondo della donna, sessualità, maternità, menoausa, in alcuni casi vissuti come tabù, èpatrocinata dal Comune di Saluzzo e sostenuta, permettendo l’ingresso gratuito, da sette imprenditrici e professioniste saluzzesi che credono nel progetto: Valentina Bonetto, Luisa Frandino, Barbara Girello, Maria Carola Gullino, Laura Mancardo, Federica Pescarmona e Marta Rubiolo.

Sempre a Villa Radicati, il 1° giugno verrà inaugurata la mostra “Sovversive” con foto di Cristina Pedratscher e dipinti di Francesca Lovera.