Mondovì, alla biblioteca il laboratorio per bambini sul libro "La scatola dei cerotti"

Sabato 6 maggio, a partire dalle ore 16,00, appuntamento per tutti i bambini dai 4 agli 8 anni.

Presso la biblioteca civica di Mondovì (Via Francesco Gallo, 12) verrà proposto un bellissimo laboratorio a cura di Mara Dompè e Giulia Torelli, rispettivamente autrice e illustratrice del libro “La scatola dei cerotti” (Edizioni Camelozampa, 2022). Il libro racconta le avventure di una bambina attraverso i suoi cerotti. E’ normale farsi male e cadere, l’importante è continuare a divertirsi e non perdere mai il gusto per l’avventura!

L'evento è realizzato in collaborazione con "BANCO. Rivendita di storie. LIBRERIA" di Mondovì.

“Avevo una scatola piena di cerotti. Quadrata, di latta. L’avevo ricevuta per il mio compleanno, perché mi piacciono i cerotti. Mi piacciono colorati, ma un po’ trasparenti. Nascondono il graffio che mi sono fatta e insieme mi dicono esattamente dov’è. Io voglio sempre sapere dove sono i miei graffi. Guardo la pelle liscia e rosata. Sopra c’è un cerotto, un po’ colorato e un po’ trasparente. Sotto c’è il graffio. È mio e ci tengo. Quel graffio è un segno delle mie avventure”.

Se il tempo lo permetterà, l’evento avrà luogo nella splendida cornice del giardino della biblioteca; in caso di maltempo verrà invece realizzato all’interno della sede.

A seguire una gustosa merenda per tutti!