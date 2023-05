Eletto il Coordinamento del Circolo PD di Savigliano

Nel corso dell'ultima Assemblea degli iscritti del 27 aprile scorso, è stato eletto il Coordinamento del Circolo di Savigliano del PD al termine di un percorso che ha ridato vitalità e forza all'azione politica dei Democratici locali.

Alla fine del 2021 con l'individuazione del nuovo segretario Gianpiero Piola, il Circolo entrava in una fase molto complessa dopo anni di difficoltà. Il 2022 è stato un anno intenso, in cui la Segreteria del PD locale ha dovuto affrontare prima le elezioni locali dando vita alla lista del PD che in una coalizione con altre forze civiche, ha sostenuto il candidato sindaco Gianfranco Saglione.

Purtroppo, il pur lusinghiero risultato non è stato sufficiente per garantirne l’affermazione, mentre da registrare il buon risultato della lista che con oltre il 16% risultava il primo soggetto politico della città. Prende vita il gruppo consigliare Spazio Savigliano, di cui il PD fa parte con l’intento di far nascere un’area politica aperta che si occupi innanzi tutto dell’amministrazione della città. La nuova sede inaugurata a gennaio in via Trossarelli 8 sancisce questo intento di diventare forza politica aperta ai cittadini, con il Co-working Politico che diviene spazio per l’elaborazione politica nella città.

Nel settembre 2022 è tempo di elezioni politiche. Anche in città si afferma come nel resto della penisola Giorgia Meloni, con Fratelli d’Italia primo partito cittadino e, a seguire, con oltre il 20% dei consensi sia al Senato che alla Camera, il Partito Democratico. Il dopo elezioni è stato un periodo certamente di riflessione e di rielaborazione per tutto il Partito Democratico, che ha portato il circolo locale a contribuire alla elezione della nuova segretaria nazionale, Elly Schlein, lo scorso 26 febbraio.

Un anno e mezzo molto intenso che ha visto nelle varie fasi rinvigorirsi l’impegno politico nel PD e nelle realtà civiche e associative che lavorano per la città, a partire da Spazio Savigliano. Per questo motivo nell’ultima Assemblea si è deciso di eleggere nuovamente il Coordinamento del Circolo, al fine di organizzare meglio la direzione politica del partito e agire in modo più efficace sulla città. Anche il numero degli iscritti si è rinfoltito significativamente, praticamente raddoppiando le adesioni con la campagna tesseramento 2023 ancora in corso.

Il 27 aprile è stato eletto quindi il Coordinamento del Circolo PD Savigliano: Aimo Elisa, Barberis Davide, Bedogni Corrado, Bressi Vilma, Cesari Marco, Chiesa Guido, Cravero Laura, Giachino-Amistà Maria Teresa, Gosmar Gianbruno, Leone Giuseppe, Mariano Serena, Saglione Gianfranco, Sidoli Emilio, Trucco Paolo, Volpato Francesca, Zampieri Enrica. Ai membri eletti si affiancano gli invitati permanenti.

La Segreteria del PD Savigliano comunicata nel corso dell’Assemblea è costituita oltre che dal Segretario da Laura Albertini e Claudio Cussa, vicesegretari del Circolo, Marta Guerra, Paolo Tesio, Vania Bianco, Ugo Sidoli e da Giampaolo Maggiore, Tesoriere del Circolo.

Come spesso avviene in politica, c’è sempre un nuovo inizio, insomma si riparte sempre. Molte le idee e le attività che si stanno pensando e che nei prossimi mesi prenderanno corpo. Insomma, il PD c’è e ha intenzione di farsi sentire, insieme con gli amici di Spazio Savigliano e nell’azione politica che ci porterà ai prossimi appuntamenti elettorali del 2024, con le Regionali e le Europee.