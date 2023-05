"Liberi subito" e "Alba si muove": raccolte di firme ad Alba

Riprendono ad Alba le raccolte firme per proposta di legge “Liberi Subito” e per l’iniziativa “Alba si muove!”.

Sabato 6 maggio, in piazza Michele Ferrero angolo via Maestra, dalle 15 alle 18, ci sarà la possibilità di firmare sia la proposta di legge regionale per la regolamentazione del suicidio assistito, promossa dall’Associazione Luca Coscioni, sia la raccolta firme comunale per implementare gli strumenti di democrazia diretta a livello cittadino, ideata dall’Associazione Radicali Cuneo-G. Donadei. Il banchetto vedrà tra i promotori +Europa Provincia Granda e Alba in Azione, sezione locale del partito di Carlo Calenda.

“Firmare la PdL per regolamentare il suicidio assistito è un atto di civiltà e di rispetto verso quelle persone che soffrono e vogliono usufruire di un diritto sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 2019 sul caso Cappato – dichiarano in una nota Alice Depetro, presidente di +Europa Granda, e Giacomo Prandi, esponente di Azione -. Inoltre invitiamo tutti i cittadini albesi ad interessarsi degli strumenti democratici della propria città, venendo a incontrarci al banchetto per discuterne e firmare la nostra proposta”.