"Occorre dare corpo e anima per attuare concretamente il dettato costituzionale sin dal suo articolo uno, quello che fonda la Repubblica sul lavoro. Senza, certamente, dimenticare il sacrosanto sostegno a chi resta indietro e che anzi merita d'essere sostenuto in modo attivo, non certo d'essere segregato in sacche parassitarie senza futuro. Per questo applaudo alle iniziative odierne adottate dal governo".