Assistenza a persone con demenza: un corso di formazione

L’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle, l’Asl CN1, il Consorzio socio-assistenziale del Cuneese, il Centro Servizi per il Volontariato propongono un corso di formazione sul tema “Assistenza alle persone affette da demenza ricoverate in ospedale e in Rsa”, organizzato dal Centro per i Disturbi Cognitivi e Demenze dell’Azienda Ospedaliera S. Croce e Carle e rivolto a volontari iscritti alle associazioni di volontariato del settore socio-sanitario il 10 e 17 maggio prossimi, con orario 17-19.30, presso il salone di rappresentanza dell’ospedale S. Croce.

“Gli obiettivi del corso - spiegano gli organizzatori – sono acquisite conoscenze sulla demenza, apprendere strategie di relazione con il malato e comprenderne le necessità assistenziali durante il ricovero in ospedale o in RSA.”

L’iscrizione è gratuita e deve essere conclusa entro il 9 maggio, inviando una mail a corso.volontari@ospedale.cuneo.it col proprio nominativo, recapito telefonico, indirizzo email personale e denominazione dell’associazione di volontariato del settore socio sanitario.

A coloro che frequentano i due incontri sarà rilasciato un attestato di partecipazione.