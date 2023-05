Il dolore e le malattie reumatiche: a Cuneo un incontro con gli specialisti

Appuntamento presso lo Spazio Incontri della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in via Roma 15 a Cuneo

L’Associazione Cuneese Malati Reumatici A.CU.MA.R Onlus, con il patrocinio dell’Azienda Ospedaliera di Cuneo, organizza la 6ª edizione dell’incontro “I tanti volti delle malattie reumatiche”, aperto a tutta la popolazione.

Quest’anno si porrà l’attenzione sul tema del dolore, sintomo che accumuna la maggior parte delle malattie reumatiche. Ci sono tanti tipi di dolore e tante cause diverse: che impatto ha sulla vita di chi lo sperimenta e come si può affrontarlo?

Medici, infermieri e terapisti della Struttura di Reumatologia diretta da Nicoletta Romeo, e la psicologa Maura Anfossi del Servizio di Psicologia accompagneranno la platea in questo viaggio, passando dalle cause agli aspetti psicologici, dalla terapia farmacologia al movimento come supporto al paziente reumatico.

L’appuntamento è per sabato 6 maggio, dalle 9 alle 12 presso lo Spazio Incontri della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, in via Roma 15 a Cuneo.

La partecipazione è libera e gratuita.

Per eventuali informazioni rivolgersi alla Segreteria Organizzativa A.CU.MA.R. Onlus Tel. 3703211175 o scrivere una mail a acumar.id@libero.it.