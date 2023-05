Una studentessa dell'Agraria di Verzuolo a Dubai per il progetto STEAMfor17

L’Istituto Agrario di Alba e le sedi associate di Verzuolo, Fossano e Grinzane, grazie alla Dirigente Prof. Germini Antonella, ha avuto la possibilità di partecipare al STEAMfor17.





Il progetto aveva come obbiettivo l'idealizzazione e la realizzazione di un'idea che dovesse conciliare ecosostenibilità, energia rinnovabile, innovazione, biodiversità e cambiamento.





Per affrontare le sfide nel migliore dei modi, durante i due anni di lavoro, i gruppi partecipanti hanno preso parte a diverse formazioni specifiche previste dal progetto tra cui: coding di robotica, programmazione App e pubblic speaking.



Partecipando ad un hackathon a Roma nel dicembre 2021, che riguardava i 5 macroambiti Agritecture, Agrifood, Agricoltura 4.0, Cittadinanza sostenibile e Pari opportunità il progetto del gruppo della sezione verzuolese composto da Barra Connie, Favole Francesco, Fino Nicole e Alice Ballatore si è classificato tra i 5 finalisti, accedendo alla finale di Modena il 16 Marzo.





Purtroppo non ha ottenuto la vittoria che comprendeva un viaggio a Dubai, ma ne è uscito orgoglioso e soddisfatto del risultato raggiunto.





Oltre al gruppo vincitore, per il viaggio sono stati selezionati altri ragazzi tra cui Barra Connie dell’Istituto Umberto I di Verzuolo.





La studentessa ha partecipato insieme al prof. Lilliu Alessio che ha coordinato il progetto, la DS dott.ssa Germini, la prof. Mammì Vincenza ed un compagno della scuola associata di Grinzane Cavour.





L'esperienza ha previsto la visita della città vecchia e nuova, del Dubai Mall, il centro commerciale più grande al mondo, del museo del futuro e della Sustainable Dubai City, una città verde completamente sostenibile comprendente 500 villette e 11 serre con coltivazioni biologiche.





“L’intera esperienza, dall'inizio del progetto, ai primi hackathon, fino al viaggio a Dubai, sono stati importanti sia dal punto di vista formativo, per il mio percorso scolastico, sia dal punto di vista relazionale e di confronto con i miei compagni e con tutti i partecipanti” afferma Connie. “Ci siamo dovuti mettere in gioco anche su aspetti del tutto nuovi come l'esposizione di un progetto di fronte ad un ampio pubblico. È stata una grande opportunità che la scuola ci ha riservato ed è stata davvero importante e formativa per la mia crescita personale e professionale.

Dubai, poi, con la sua realtà multietnica, è stata una sorprendente e meravigliosa scoperta e un sogno che si è avverato. Porto ancora con me le luci, i colori e gli odori che hanno accompagnato le mie giornate”.