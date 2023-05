Calcio, l'ASDG Centallo ha vinto la Coppa Primavera-Trofeo del Centenario categoria Esordienti

L'ASDG Centallo Calcio (CN) ha vinto la Coppa Primavera-Trofeo del Centenario categoria Esordienti 1 anno 2011 svoltasi e ieri a San Bartolomeo al Mare e a Diano Marina (IM). In finale ha superato 3-0 l'ADP Vianney (TO). Al terzo posto si è classificato il FC Roletto Val Noce (Roletto, TO), al quarto il Valle Po (Paesana, CN). Al torneo hanno partecipato anche Arci Merlino 8 Marzo, Pancalieri, Oneglia 1, Riva Ligure, Golfo Dianese, Sanremese, Arquatese, Oneglia 2.



Miglior giocatore del torneo Matteo Carrer (ADP Vianney Torino). Il torneo è stato dedicato alla memoria di due mamme che ci hanno recentemente lasciato, Sonia Salvatico e Shaymaa Elfayoumy.



Un particolare ringraziamento agli arbitri, i signori Fabio Anfosso e Enrico Picciaia, che hanno diretto le gare di questo week-end.



e terzo appuntamento con la Coppa Primavera-Trofeo del Centenario, in campo gli Esordienti 2 anno Cat. 2010, con squadre da 11 giocatori.