Corsa in montagna, assegnati i titoli regionali di staffetta giovanile

Sabato 29 aprile hanno preso il via, da Vigliano d’Asti, il Campionato regionale giovanile di corsa in montagna e il Trofeo EcoGiò, con la prima prova, valida per entrambi. Si trattava della 2° edizione della Staffetta di Vigliano che ha assegnato anche i titoli regionali di specialità delle categorie ragazzi, cadetti e allievi, maschile e femminile.

RAGAZZI.

L’Atl. Saluzzo di Francesca Sola e Vittoria Audifreddi precede, di otto secondi, la formazione dell’Atl. Giò 22 Rivera composta da Giulia Giorda e Cloe Sofia Vesco; terza piazza per l’Atl. Ivrea di Letizia Fazzone e Alessia Dova. 24 le squadre classificate, che ne fanno la categoria con maggiore partecipazione.

Al maschile, successo per la Pod. Buschese di Edoardo Gosmaro e Federico Lingua; seguono ASD Dragonero di Lorenzo Gallo e Sekou Diakite; e il GSA Valsesia di Riccardo Martignon e Aarab Mouih.

CADETTI.

Sono 19 i secondi di vantaggio con cui l’Atl. Ossolana Vigezzo di Chanthuek Na Savoldelli e Giada Cappini si aggiudica il titolo regionale davanti al GS Pomaretto 80 di Giulia Bertolo e Iris Galetto. Terzo gradino del podio per il GSA Valsesia di Sara Bori ed Emma Benso.

Al maschile vince, nettamente, l’Atl. Ivrea di Matteo Baffoni e Niccolò Salustri; secondo posto per Pod. Valle Varaita di Artilios Huba e Matteo Bagnus, seguiti dal GS Pomaretto 80 dei fratelli Ethan ed Elian Pons.

ALLIEVI.

Il GSD Genzianella di Gaia Calcini e Alessia Pozzi conquista il titolo regionale davanti all’Atl. Giò 22 Rivera di Alice Papiro e Ginevra Bianco Dolino.

Tutto come da pronostico nella prova maschile con la vittoria di Sport Project VCO di Pietro Ruga e Simone Abbatecola, campioni italiani cadetti in carica della specialità. Secondo gradino del podio per la Pod. Valle Varaita di Stefano Bagnus e Daniele Mattio; medaglia di bronzo per il GSA Valsesia di Gabriel Basso ed Eugenio Brignone.

Nella prova di contorno riservata agli adulti, testa a testa tra Vittorio Alfieri Asti (Tassone e Brusasco) e Atl. Pinerolo (Rolando e Damiano), risoltosi a favore degli astigiani per quattro secondi.