Cuneoginnastica: Sara Hadouz in trasferta francese a Rouen

La giovane atleta, classe 2010, cresciuta e tesserata per la ASD. Cuneoginnastica è salita in pedana su tutti e quattro gli attrezzi contribuendo all'ottimo risultato che è valso la medaglia d'argento, un gradino sul podio ed una esperienza indimenticabile.

A Rouen, per lei buone esecuzioni sugli attrezzi proprio in virtù della buona preparazione acquisita per il campionato di serie C appena concluso.