L'Under 14 del Busca Calcio vince il girone provinciale ed è promossa al campionato regionale

I giovanissimi under 14 (2009) del Busca Calcio , allenata da Nino Amoroso, si aggiudicano vincendo il loro girone provinciale della loro categoria e passano di diritto a partecipare al prossimo campionato regionale.

Una squadra caparbia che ha saputo tirare fuori tante qualità, umiltà, coesione, voglia di imparare e soprattutto tanta serenità, tutto questo nonostante le partenze di tanti giocatori l'anno scorso. Una squadra che per quasi tutto l'anno è stata sempre lì a due punti alle spalle del Monregale aspettando un passo falso, ma le uniche due volte che la squadra di Mondovì frenava il Busca non ne approfittava.

Le ultime due giornate sono state decisive con lo scontro diretto giocato in casa, con lo stadio Natale Berardo di Busca pieno come non mai di sostenitori, e vinto dal Busca, con rimonta 4 a 1 e quindi superando in classifica i Monregalesi di un punto. E poi restava l'ultima giornata con il Monregale che sulla carta aveva un incontro abbastanza facile in casa con il Sant'Albano e invece il Busca in trasferta nel derbissimo con il Caraglio terza in classifica. Nonostante la difficoltà del primo tempo i grigi Buschesi portano a casa la partita con un 0 a 3 dando i festeggiamenti in campo e sugli spalti.



Rosa squadra: Regolo Nicola, Marchetti Giacomo, Bellotti Luca, Isaia Dilan, Vavolo Leonardo, Nekula Kevin, Hilali Mohamed, Farro Mattia, Allesiardi Stefano, Occelli Giacomo, Amante Alessandro, Rosso Samuele, Melchio Filippo, Vincenzi Federico, Vincenti Mattia, Costa Filippo, Bastonero Pietro, Migliore Alessandro con il contributo dei 2010 Napodano Fabio Andrea, Meite Aziz, Camara Sualeh e Peirano Matteo. Dirigenti: Allesiardi Cristian e Vincenti Silvano Allenatore: Nino Amoroso