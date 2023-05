Racconigi Cycling Team: Irene Cagnazzo convocata in azzurro al “Tour du Gévaudan Occitaine Femmes”

Prima convocazione stagionale in maglia azzurra per una portacolori del Racconigi Cycling Team. La cuneese di Bra Irene Cagnazzo, junior al secondo anno di categoria, è stata convocata dal CT della nazionale italiana Paolo Sangalli al “Tour du Gévaudan Occitaine Femmes”, competizione internazionale organizzata sulle strade transalpine e valevole come prova dell’U.C.I. Nations’ Cup Junior Women 2023.

Due le frazioni in programma: la Mende-Montée Laurent Jalabert di 74 chilometri, sabato 6 maggio, e la Mende-Mende di 67 chilometri, domenica 7 maggio. Nell’impegnativa tappa inaugurale le atlete in gara dovranno affrontare il Col de la Loubière (al Km 22,5 - 1181 m.s.l.m. - 5,1 Km di salita con pendenza media del 5,3%), per due volte la Cote d’Aguenous (al Km 35 ed al Km 51,5 - 886 m.s.l.m. - 2,2 Km di salita con pendenza media del 5,6%) e l’arrivo finale in vetta al Montée Laurent Jalabert (1053 m.s.l.m. - 3,2 Km di salita con pendenza media del 9,8%). Nella seconda ed ultima tappa le atlete rimaste in gara dovranno superare il Col de Montmirat (al Km 21,5 - 1084 m.s.l.m. - 6,1 Km di salita con pendenza media del 4,7%) e diversi saliscendi prima del traguardo finale collocato a Mende (740 m.s.l.m.).

Alla prestigiosa competizione internazionale risultano iscritte ben 30 formazioni, tra cui le rappresentative nazionali di: Gran Bretagna, Belgio, Germania, Repubblica Ceca, Italia, Spagna, Canada, Kazakistan, Svizzera, Danimarca, Ukraina e Portogallo.

LINE UP RACCONIGI CYCLING TEAM “TOUR DU GEVAUDAN OCCITAINE FEMMES U.C.I. NATIONS’ CUP JUNIOR WOMEN” (FRANCIA):

- Cagnazzo Irene (Junior II° Anno) LE TAPPE DEL “TOUR DU GEVAUDAN OCCITAINE FEMMES U.C.I. NATIONS’ CUP JUNIOR WOMEN” (FRANCIA):

- Sabato 6 Maggio (1^ Tappa): Mende-Montée Laurent Jalabert (Km 74)

- Domenica 7 Maggio (2^ Tappa): Mende-Mende (Km 67)