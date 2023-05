Volley. Il VBC Mondovì/Villanova batte 3-0 Novi Ligure e conquista la promozione in serie C

Il VBC Mondovì/Villanova è stato promosso in serie C

Il VBC MONDOVI’/VILLANOVA rispetta il pronostico favorevole e supera per 3-0 (27-25,25-15,25-18) il Novi, conquistando in tal modo la matematica promozione in Serie C. In classifica generale, ad una gara dal termine, i monregalesi sono in vetta con 65 punti, al secondo posto c’ è il Montanaro a quota 64 punti ed al terzo il Maxemy Spb Biella con 61. Per i monregalesi un gran risultato, degno coronamento di una stagione vissuta sempre ai vertici della classifica e che dimostra una volta di più la vitalità ed il valore del settore giovanile del VBC MONDOVI’/VILLANOVA.

Perdurando l’ assenza dell’ infortunato Corbelleri, Loris Ferrero parte con Taramasco in palleggio, Ponzo opposto, capitan Pecchenino ed Abrate centrali, Massano e Chessa in banda, Pietro Basso libero, inserendo durante la gara Basso Giorgio Alberto, Bernardi e Murisasco.

Nel primo set i monregalesi sono partiti un po’ contratti e così il Novi ne ha approfittato, portandosi avanti prima 12-10, poi 18-16 ed infine 21-19. A questo punto il VBC MONDOVI’/VILLANOVA alza i ritmi e raggiunge la parità sul 22-22. La situazione resta incerta sino al 25 pari, quando i monregalesi piazzano l’ allungo vincente e chiudono ai vantaggi 27-25, mentre entra Giorgio Alberto Basso in battuta.

La seconda frazione, con Bernardi in campo al posto del dolorante Massano, è dominata dal VBC MONDOVI’/VILLANOVA, che parte forte e si porta sull’ 8-2, quindi allunga 20-12 ed infine chiude senza difficoltà 25-15, mentre entrano Murisasco in seconda linea e Giorgio Alberto Basso in battuta.

Nel terzo set i monregalesi partono lentamente e vanno sotto 7-3, poi cambiano ritmo e prima ottengono la parità sul 14-14, poi allungano 20-17 ed infine chiudono in scioltezza 25-18.

Sabato ultima giornata di campionato con il VBC MONDOVI’/VILLANOVA atteso alle 18 dalla trasferta sul campo del Novara.