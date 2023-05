Volley maschile A2: Cuneo, il campione europeo U20 Matteo Staforini è il nuovo libero

Il primo innesto nel roster della Serie A2 del Cuneo Volley è Matteo Staforini, Libero classe 2003 in arrivo dalla Top Volley Cisterna, squadra di A1 dove condivideva il reparto con un ex biancoblù, Damiano Catania. Due volte Campione Europeo con la maglia azzurra, non vede l’ora di indossare quella della Città di Cuneo.

«Un grande talento, giovane e con ampio margine. Sono molto contento che Matteo abbia scelto di venire a giocare a Cuneo per fare un passo importante in quanto responsabilità di ruolo e sono sicuro sarà un grande apporto per la squadra che stiamo allestendo.» - Paolo Brugiafreddo Direttore sportivo del Cuneo Volley.

«Innanzitutto voglio ringraziare la società per la fiducia e l’occasione che mi è stata data. Sono molto entusiasta di iniziare la nuova stagione con questa maglia perché ha un progetto molto ambizioso; è ancora presto, ma non vedo l’ora di conoscere il gruppo e iniziare gli allenamenti con loro. Il nostro compito sarà quello di dare e fare il massimo, so che la tifoseria è molto calda, spetterà a noi accenderli ancora di più.» - queste le prime parole di Matteo Staforini, Libero del Cuneo Volley.

La presentazione di Staforini avverrà domani mattina, mercoledì 3 maggio alle ore 10.00 presso la sede di Puliservice a Borgo S.Dalmazzo, dove ad accoglierci ci sarà il Vice presidente Adriano Giordana e il figlio Allessandro, partners e soci del Club biancoblù, per la conferenza stampa ufficiale di fronte alle maggiori testate giornalistiche, televisive e radiofoniche locali.