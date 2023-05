Ciclismo, Elisa Roccato ed Arianna Giordani in Top Ten nel torneo di Sant'Urbano d'Este

Festa del 1° maggio caratterizzata da un doppio piazzamento per il Racconigi Cycling Team, impegnato nella terza edizione del “Trofeo Rosa Green Bike”, gara open andata in scena sulle strade venete di Sant’Urbano d’Este, in provincia di Padova.

L’under primo anno Elisa Roccato, reduce dal settimo posto alla “Giornata Rosa - Gran Premio Primavera” di Maser (TV), ha conquistato una prestigiosa ottava piazza nella graduatoria riservata alle elite, mentre la junior Arianna Giordani, dominatrice del “Trofeo Bussolati Asfalti” di Bianconese di Fontevivo (PR), ha colto la settima piazza nella classifica generale della categoria junior.

Le 146 atlete che hanno risposto all'invito degli organizzatori dell'A.S.D. Green Bike Sant'Urbano si sono date battaglia per 99 chilometri, spalmati lungo le strade di un circuito quasi completamente pianeggiante, lungo 11000 metri, ripetuto per 9 volte.

I vari tentativi di fuga sono stati ben rintuzzati dalle formazioni con le atlete più avvezze allo sprint, che non si sono lasciate sfuggire l'occasione di giocarsi in volata il successo finale. La competizione è stata resa più impegnativa dalla pioggia, caduta soprattutto nelle ultime tornate.

ORDINE D'ARRIVO ELITE "TROFEO ROSA GREEN BIKE":

1) Sacchi Chiara (GB Junior Team Piemonte ASD) Km 99 in 2h29'51" alla media di 39,640 Km/h 2) Michieletto Vanessa (Top Girls - Fassa Bortolo) 3) Sernissi Gemma (GB Junior Team Piemonte ASD) 4) Bobnar Nika (BTC City Ljubljana) 5) Semoli Serena (Aromitalia - Basso - Vaiano) 6) De Vallier Elisa (Acca Due O - Manhattan) 7) Foligno Alessia (Acca Due O - Manhattan) 8) Roccato Elisa (Racconigi Cycling Team) 9) Bernardi Emma (Team Mendelspeck) 10) Brillante Romeo Serena (Valcar - Travel & Service)

ORDINE D'ARRIVO JUNIOR "TROFEO ROSA GREEN BIKE":

1) Venturelli Federica (Valcar - Travel & Service) Km 99 in 2h29'51" alla media di 39,640 Km/h 2) Pavesi Marta (Valcar - Travel & Service) 3) Tottolo Elisa (UC Conscio Pedale del Sile) 4) Siri Irma (Valcar - Travel & Service) 5) Sgaravato Asia (Bft Burzoni - Vo2 Team Pink) 6) Prevedello Ilaria (Acca Due O Manhattan) 7) Giordani Arianna (Racconigi Cycling Team) 8) Strukelj Dominika (Meblojogi) 9) Temperoni Beatrice (CC Canturino 1902 ASD) 10) Gazzola Esther Luna (Breganze - Millenium)