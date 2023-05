Bonus edilizi e sblocco crediti fiscali: Banca di Cherasco sigla tre accordi per 4 milioni di euro

La ricessione dei crediti fiscali, mai come in questo momento, serve a dare ossigeno a migliaia di famiglie e imprese impegnate in cantieri di ristrutturazione edilizia o per l’efficientamento energetico. Recentemente il Decreto Cessioni è stato convertito in legge, permettendo così l'acquisto dei “crediti incagliati” legati all’ecobonus e sismabonus. Una novità molto attesa, che per ora riguarda solo i cantieri conclusi nel 2022.

Negli ultimi giorni Banca di Cherasco ha concluso tre accordi con importanti aziende delle province di Torino e Cuneo per un valore complessivo di 4 milioni di euro. L’accordo serve per la gestione di questi crediti che hanno cambiato il mercato dell’edilizia negli ultimi anni.

La Banca di Credito Cooperativo (presente con le sue 26 filiali nelle province di Cuneo, Torino e Genova) ha ceduto i crediti raccolti sul territorio alle Officine Vica di Rivoli (Torino) e alle cuneesi Borgna Vetri di San Defendente di Cervasca e a Due Di Srl di Borgo San Dalmazzo: le due aziende fanno parte del Gruppo Borgna, una realtà da oltre 70 milioni di euro di fatturato. Borgna Vetri ha una consolidata presenza sui mercati esteri mentre DueDi Srl produce le caldaie Bongioanni, marchio che da oltre un secolo è leader nel riscaldamento. L’azienda da tempo ha puntato sulle energie rinnovabili, sviluppando un catalogo innovativo con caldaie di ultima generazione, sistemi ibridi, pompe di calore.

La torinese Vica invece è specializzata in lavorazioni meccaniche per il mondo dell’agricoltura, dei Tir e dell’automotive: si tratta di un gruppo che conta 8 stabilimenti in Piemonte e siti produttivi anche in Polonia e Tunisia.

Spiega Danilo Rivoira, vicedirettore generale di Banca di Cherasco: “L’accordo con Officine Vica, Borgna Vetri e DueDi libera spazi nel “cassetto fiscale” dell’istituto di credito cooperativo e ci permette di continuare ad acquisire crediti fiscali sul territorio dove operiamo da oltre 60 anni. Fin dall’introduzione dell’ecobonus e del sismabonus, nell’estate del 2020, abbiamo lavorato per favorire chi investe in cantieri legati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico, sempre al fianco di famiglie e imprese della nostra comunità. Queste cessioni sono importanti per le aziende, inoltre permettono alla Banca di acquisire nuovi crediti fiscali sul territorio, dando la possibilità anche a chi non era riuscito a cederli entro il 31 marzo di non perdere questo importante beneficio fiscale”.

Dal 2020 Banca di Cherasco ha acquisito oltre 130 milioni di crediti fiscali nelle province dove opera: in passato sono stati ceduti ad altri grandi gruppi bancari e assicurativi nazionali e ad altre Banche di Credito Cooperativo; da alcuni mesi, dopo le modifiche introdotte dal Governo, il meccanismo di ricessione a beneficio dei propri clienti permette di “ampliare” la capacità fiscale con una serie di ricadute positive: le imprese ottengono un beneficio economico e, al tempo stesso, si contribuisce ad avere abitazioni che consumano e inquinano sempre meno, oltre a permette di ottenere liquidità e smobilizzare nuovi crediti con l’erario.