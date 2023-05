Borgo San Dalmazzo aderisce a #spazzamondo

L’Amministrazione comunale di Borgo San Dalmazzo, nell’ambito dei progetti di tutela dell’ambiente e di sensibilizzazione sulle problematiche relative alla raccolta dei rifiuti, invita la cittadinanza a partecipare il prossimo 27 maggio all’iniziativa “Spazzamondo. Cittadini attivi per l’ambiente”, promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

I cittadini interessati devono aderire compilando il form sul sito www.spazzamondo.it.

Il programma della giornata prevede:

Sabato 27 maggio 2023: ritrovo alle ore 9.30 presso il cortile del Palazzo San Giuseppe (posto all’angolo tra via Vittorio Veneto e via Asilo). Ai partecipanti verrà spiegato il progetto e verrà distribuito il kit da utilizzare. Per agevolare il buon esito dell’iniziativa, sul sito www.spazzamondo.it è riportato il decalogo del cittadino che indica le regole che ognuno dovrà rispettare durante la raccolta.

Al termine della raccolta (ore 12) si dovranno riportare i sacchi nel punto di ritrovo. Non dovranno essere raccolti materiali pesati, ingombranti (es. lavatrici, frigoriferi, ecc.) e/o pericolosi, ma segnalati agli addetti di riferimento che se ne faranno carico. Inoltre, per la sicurezza di tutti i partecipanti, si ricorda che si dovranno evitare luoghi pericolosi (es. argini di fiumi, strade trafficate, ecc.).

La cittadinanza è invitata a iscriversi e a partecipare numerosa perché la cura del nostro territorio è tra i doni più grandi che possiamo fare alle nuove generazioni in un passaggio di testimone delle buone pratiche.

I cittadini sono invitati a condividere il lavoro svolto fotografando e diffondendo l’evento sui canali social, con gli hashtag:

#spazzamondo

#lagenerazionedelleidee

#letscleanupeurope

#europeancleanupday