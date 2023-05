Bra si prepara al Giro d’Italia con la mostra “La Bicicletta”

Hai voluto la bicicletta? E allora dal 6 al 28 maggio pedala fino a Bra per la mostra sul mezzo a due ruote, allestita nelle sale di Palazzo Mathis, grazie al contributo di Luciano Cravero, presidente, ideatore e fondatore del Museo della Bicicletta.

Della serie “Ci vediamo in Giro”, la rassegna di eventi in avvicinamento alla tappa del Giro d’Italia Bra-Rivoli di giovedì 18 maggio, realizzati in collaborazione con Regione Piemonte, Atl Langhe Monferrato Roero, Fondazione Crc, Fenix, Ascom Bra, Banca d’Alba, Banca di Cherasco, Rolfo, Rivista Idea, Confartigianato Cuneo, Banca Crs, Bper, Tesi Square, Bra Servizi, Selmi, Ascheri, Dicaf, Sac, Germanetti, Panathlon Bra.