Brondello: tratto di strada provinciale chiuso fino al 5 maggio per lavori urgenti di ripristino

Per lavori urgenti di ripristinoin seguito ad una frana causata dalle piogge degli ultimi giorni, la Provincia (Settore Viabilità Saluzzo) ha chiuso totalmente al transito con ordinanza un tratto della strada provinciale 180 al km 4 nel comune di Brondello (strada della Colletta) fino a venerdì 5 maggio. I rovesci temporaleschi hanno aggravato la situazione di un tratto già in frana tanto da non permettere la percorribilità a qualsiasi mezzo per la ristrettezza della sede stradale. La ditta incaricata del ripristino è la Passatore Costruzioni di Cuneo che si occuperà anche della segnaletica stradale e di deviare il traffico sulle strade alternative come la provinciale 8 in direzione Piasco-Verzuolo, la provinciale 589 in direzione Saluzzo e la provinciale 47 in direzione Pagno-Brondello.