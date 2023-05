Cuneo, il comitato di San Rocco Castagnaretta incontra la giunta

Primo incontro pubblico per il nuovo comitato di quartiere di San Rocco Castagnaretta di Cuneo, con ‘ospiti speciali’: l’amministrazione comunale al gran completo.



L’appuntamento si terrà nella serata di oggi (3 maggio) alle 20.45 nel centro incontri ‘Don Marro’ di via Aisone. Si discuterà, tra i tanti temi, delle strutture di Cascina La Vecchia e della palestra outdoor, il traffico in corso Francia, la riapertura del Viale degli Angeli, la rotonda tra corso Francia e via Crocetta e il senso unico di via San Maurizio, la cittadella dello sport, la questione biodigestore, il problema delle barriere architettoniche e dei parcheggi per disabili, tetto Odella e le panchine ‘della gentilezza’.



Sono ovviamente invitati tutti i residenti, i commercianti, i titolari di attività varie e le associazioni, che potranno intervenire nel dibattito.