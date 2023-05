Platea di studenti per Gad Lerner e David Puente, a Cuneo per la Giornata della libertà di stampa

Stamattina, al Cinema Monviso di Cuneo, due giornalisti di caratura nazionale, Gad Lerner, dal maggio 2020 a Il Fatto Quotidiano, e David Puente, vicedirettore di Open, dove si occupa di fact checking, hanno parlato agli studenti della città di Cuneo di libertà di stampa e fake news.

Oggi, 3 maggio, si celebra infatti, nel mondo la Giornata della Libertà di Stampa, istituita 30 anni fa. L'associazione culturale Territori, assieme al gruppo editoriale MoreNews di cui fanno parte Targatocn e LavocediAlba, con il patrocinio del Comune di Cuneo e il contributo della Fondazione CRC, ha organizzato una mattinata di dibattito proprio per riflettere sul senso del giornalismo oggi.

Gad Lerner ha ricordato i suoi esordi e il suo legame con Giorgio Bocca, giornalista cuneese a cui deve moltissimo. Ha parlato della condizione di privilegio dei giornalisti di 40 anni fa rispetto alla precarietà a cui sono costretti i giornalisti oggi. "Tra me e David - Puente ha 40 anni, Lerner 68 - c’è stata la proletarizzazione del nostro lavoro. Oggi il 90 per cento delle notizie viene fornita da giornalisti precari. Ma ancora oggi sceglierei questo lavoro", ha detto.

Puente, famoso scopritore di bufale, ha spiegato perché senta il dovere civico di smascherare le finte notizie. Informatico, grafico, con grandi competenze tecnologiche, lavora proprio in questo ambito per Open, anche se ha iniziato come blogger.

"Se io ci casco, mi dicevo, chissà quante persone ci possono cascare!", si è detto quando ha deciso di dedicarsi a questo lavoro, che lo porta, ogni giorno, a scontrarsi con la rete, a collaborare con le forze dell'ordine, a subire anche minacce. "Ci sono fakenews diffuse per ingenuità, altre messe in circolazione per dolo. E quelle persone mi fanno arrabbiare e faccio di tutto per smascherarle".

Puente ha portato molti esempi e ha spiegato ai ragazzi i pericoli della rete, degli incontri virtuali, della condivisione di informazioni con persone che hanno profili fake e dietro i quali a volte si nascondo cattive intenzioni. Diverse le domande rivolte, dal pubblico di studenti, ai due giornalisti, che hanno risposto e raccontato il loro lavoro e le loro esperienze.

Stasera entrambi saranno in dialogo, alle 21, nello Spazio incontri della Fondazione CRC, in dialogo con Stefano Tallia, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Piemonte e con Irene Bongiovanni, presidente di Confcooperative Cultura Turismo Sport.