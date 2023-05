Gli ex allievi e Amici di Don Bosco lanciano le "adozioni" per l'estate ragazzi

“Adotta un ragazzo per l’Estate Ragazzi 2023". Questo l’appello che gli ex allievi e Amici di Don Bosco di Saluzzo lanciano anche quest’anno in vista dell’Estate Ragazzi di quest'anno che si svolgerà nei mesi di giugno, luglio e settembre all’oratorio di via Donaudi.

"La crisi economica continua ad aggravarsi e si fa sentire sempre di più e sono in forte aumento quelle famiglie che si trovano in grave difficoltà non riuscendo a saldare per i propri figli la quota d’iscrizione per l’estate ragazzi – spiega Michelangelo Bianco presidente degli ex allievi.

"All’interno del bilancio famigliare, - prosegue - questa è una delle prime voci di spesa ad essere sacrificate perciò le famiglie soprattutto, se si tratta di famiglie numerose con bambini delle elementari e i ragazzi delle medie, si trovano costrette a rinunciare al centro estivo e a lasciare i propri figli a casa".

Accanto allo svago, l’estate ragazzi rappresenta momenti di gioco, di socializzare con i propri coetanei offrendo una grande opportunità formativa e educativa, unica nei mesi di sospensione del percorso scolastico.

Il problema dei costi è rilevante anche per le gite con il noleggio di pullman, e per l’acquisto di materiali vari.

Ed ecco che gli ex allievi e Amici di Don Bosco in collaborazione con l’oratorio Odb esortano tutti coloro che credono nell’iniziativa a proporsi come parte attiva del progetto “Adotta un ragazzo per l’Estate Ragazzi”.

"L’iniziativa – continua il presidente ex allievi Mike Bianco – è mirata a coinvolgere e a chiedere l’aiuto dei saluzzesi e non solo, affinché si facciano carico delle difficoltà che colpiscono le famiglie del territorio “adottando” uno o più ragazzi bisognosi, in modo da permettere anche a loro di vivere le esperienze di estate ragazzi e dei campi estivi. Esperienze che insieme alle diverse attività proposte dall’Odb contribuiscono alla crescita educativa, sociale, affettiva, umana e nella fede dei ragazzi”.

Tutti i contributi ricevuti saranno espressamente utilizzati a favore dei figli delle famiglie bisognose individuate dai responsabili dell’OdB.

Per informazioni: Mike Bianco cell. 3482284667 - info@donboscoinsieme.com Oltre che direttamente agli interessati, è possibile effettuare una donazione anche sul conto corrente intestato a: UNIONE EXALLIEVI DON BOSCO SALUZZO - Iban IT58D0538746770000038002296 Indicando la causale: "Adotta un ragazzo per l’estate ragazzi".