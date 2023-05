Iniziati i lavori per il parco dei ragazzi a Pianfei

Sono ufficialmente iniziati i lavori per la creazione del parco dei ragazzi nel comune di Pianfei. Un intervento fortemente sentito dalla popolazione che aveva manifestato all'amministrazione la necessità di creare uno spazio aggregativo per i giovani.

"Quando le critiche sono costruttive creano idee - spiega il sindaco, Marco Turco - Tutto questo nasce da una lettera scritta da Nicole che, con ragione, segnalava una mancanza di attenzione verso i giovani. Grazie a questo è nato il progetto del parco dei ragazzi e sono ufficialmente partiti i lavori. Si tratta di un intervento che avrà come scopo quello di creare un posto di ritrovo per stare insieme, condividere il proprio tempo e stare all'aria aperta".

A eseguire i lavori sarà ditta Baudino f.lli snc di Pianfei. L'intervento è stato finanziato, attraverso un regionale tramite il bando sviluppo gestito da GAL Valli Gesso Vermenagna e Pesio SCARL per la somma pari a 60 mila euro e grazie ai fondi raccolti tramite la vendita del libro"Pianfei: 1861-1961", scritto da Giovanni Salvagno, ex sindaco del paese e realizzato in collaborazione con la Pro loco e la compagnia Scrussìa.