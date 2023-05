La Nocciola Tonda Gentile di Langa è stata protagonista a Vinum: oltre 5.000 degustazioni

Oltre 5000 degustazioni nei sette giorni di Vinum dedicati alla promozione della nocciola più buona del mondo e alla solidarietà. La Confraternita della Nocciola Tonda Gentile di Langa trae un bilancio fortemente positivo dalla sua partecipazione alla Fiera nazionale dei vini di Langhe, Roero e Monferrato, la più grande enoteca a cielo aperto d’Italia.

Lo stand di piazza San Paolo ad Alba dei paludati cortemiliesi è stato preso d’assalto da turisti e visitatori sempre più curiosi di scoprire le caratteristiche dei principali cultivar corilicoli italiani e mondiali e attenti a coglierne le differenze di profumo, sapore, aroma, croccantezza, consistenza, conservabilità.



Un gioco didattico-degustativo che piace e ogni anno attira sempre più pubblico, soprattutto giovane. Spiega Bruno Delpiano, gran cerimoniere della Confraternita della Nocciola: «La nocciola sta diventando un prodotto sempre più apprezzato e chi la assaggia vuole conoscere le differenze tra un cultivar e l’altro e fa domande sulla provenienza, sulle caratteristiche, sull’utilizzo nell’industria dolciaria e nella pasticceria artigianale. Un modo semplice ma utile di fare promozione e formazione».



«Lo scorso anno – sottolinea Carmelo Franceschini, responsabile del settore socio solidale della Confraternita – abbiamo dato il nostro contributo al reparto pediatrico dell’Ospedale di Verduno per l’acquisto di attrezzature per la cura delle malattie polmonari. Quest’anno le nocciole del sorriso serviranno a sostenere la Fondazione Respiro Libero Onlus con un contributo che andrà al reparto pneumologico dell’ospedale Regina Margherita. La Confraternita della Nocciola sarà presente anche al triangolare di calcio che a Torino sabato 27 maggio vedrà impegnate la nazionale del Vaticano, quella dei parlamentari e amministratori piemontesi e una selezione di vecchie glorie di Juve e Toro e di rappresentanti istituzionali torinesi».



La Confraternita della nocciola sta preparando il calendario degli eventi estivi che avrà come momenti “clou” il Premio Fautor Langae – Nocciola d’Oro in programma domenica 27 agosto durante la Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia e la Dieta annuale con il raduno delle Confraternite italiane e francesi che si terrà a Cravanzana domenica 17 settembre.

All’attività promozionale la Confraternita della Nocciola unisce quella solidale. Quest’anno i proventi della vendita delle nocciole del sorriso andranno all’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino.



«Stiamo allestendo il programma delle due manifestazioni più importanti dell’anno – conclude il gran maestro Ginetto Pellerino – che per tradizione vedono protagonista la nostra Alta Langa, un territorio sempre più apprezzato dal turismo italiano e estero per il suo ambiente incontaminato e per le straordinarie peculiarità enogastronomiche proposte con un giusto equilibrio nel rapporto qualità-prezzo».