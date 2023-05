L'Aido provinciale si rifà il look con nuovi punti informativi

Dopo aver dato vita ad un progetto ambizioso ed impegnativo, Piazzetta AIDO, per festeggiare i 45 anni di attività, ecco che AIDO Sezione Provinciale di Cuneo mai paga dei risultati ottenuti, ha dato vita ad nuova iniziativa utile occasione per dare una speranza di vita ai tanti pazienti in lista d'attesa per un trapianto.

Con il prezioso sostegno della Fondazione CRC una nuova ed accattivante idea progettuale, "AIDO un nuovo look per la vita", è stata ben concretizzata quale utile occasione di visibilità ed immagine permettendo la discesa in piazza tra la gente e per la gente in tantissime iniziative associative non ultima la Giornata Nazionale per la Donazione di Organi e Tessuti promossa dal Ministero della Salute in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti.

"Sono davvero soddisfatto del tanto lavoro fatto dalle realtà associative territoriali, ben dieci che diffuse sulla "Granda" hanno raccolto lo stimolo di AIDO Sezione Provinciale di Cuneo a rinnovare e rinnovarsi per esser elementi di attrazione e visibilità in un contesto culturale e d'informazione ed i risultati non son tardati a venire" - dice il presidente Gianfranco Vergnano a cui fa eco il vice vicario Enrico Giraudo - "Da ottobre a tutto aprile 2023 davvero tante sono state le opportunità di visibilità al fianco dei nuovi corner informativi simpatici, funzionali ed efficaci che hanno permesso di raccogliere un elevato numero di adesioni tanto che è sempre più vicino un ambizioso obbiettivo: raggiungere le 20.000 adesioni al dono in una terra, la provincia di Cuneo, da sempre generosa verso chi ha bisogno."