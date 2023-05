Maltempo, Roccaforte Mondovì procede con la conta dei danni: Lurisia la zona più colpita

Si procede alla conta dei danni nel Monregalese dopo le piogge dello scorso fine settimana.

A essere maggiormente colpita la zona di Lurisia, nel comune di Roccaforte Mondovì e la vicina Chiusa di Pesio.

Dopo un lungo periodo di siccità, in poche ore, sul paese sono scesi circa 200 mm di pioggia che hanno causato allagamenti, frane e smottamenti e per i quali è stato richiesto l'intervento degli uomini della Protezione Civile ANA e dei Vigili del Fuoco.

"Il problema maggiore si è verificato è in via Zindo Viglioni - commenta il sindaco di Roccaforte, Paolo Bongiovanni - "Il primo tratto di strada, che parte dalla circonvallazione, è stato chiuso e al momento non verrà riaperto per ragioni di sicurezza; l'acqua del torrente Lurisia ha eroso la banchina, che occupava circa 100 metri quadrati di fronte e che sostiene la strada".

La strada è chiusa nel primo tratto ed è accessibile in parte dall'altro imbocco, fino al tratto interessato dalla frana: per rimetterlo in sesto serviranno circa 150 mila euro.