Alcol nel sangue otto volte oltre il consentito: 40enne residente in Langa denunciato a Bra

Stava circolando a bordo della sua Citroen in via Cuneo quando è andato a urtare il guard-rail: notando l'incidente, altri automobilisti hanno immediatamente contattato il numero unico di emergenza e sul posto è sopraggiunto l’equipaggio di pronto intervento della Polizia Locale braidese, unitamente a un ambulanza del soccorso sanitario.

Durante i rilievi gli agenti hanno notato lo stato psicofisico in cui versava il conducente, un 40enne residente in Langa, e pertanto hanno richiesto all'Ospedale di Verduno, in cui il soggetto era stato trasportato, esami specifici.

Dai risultati ottenuti è emerso che al momento dell'incidente questi aveva un tasso alcolemico superiore di oltre 8 volte a quello di 0.50 grammi al litro consentito per legge, oltre alla positività alle sostanze stupefacenti; fatti che hanno comportato il deferimento in stato di libertà alla Procura di Asti per i reati di guida in stato di ebbrezza e sotto effetto sostanze stupefacenti e per aver provocato un incidente stradale in stato di alterazione.

Oltre alla denuncia penale, gli agenti hanno provveduto a ritirargli la patente e a sottoporre a sequestro amministrativo la sua vettura.